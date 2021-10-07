آثار "ضارة" تدل على تناول الكثير من مكملات فيتامين (د)!

ارتفعت شعبية مكملات فيتامين (د) واختبارات الفحص خلال الوباء، بعد ما تبين أن المغذيات قد تساعد في الحماية من فيروس كورونا.

ومع ذلك، هناك علامتان يمكن أن تحذرا من أن الفيتامين يضر جسمك أكثر مما ينفعه.

ويقدم أحد أساتذة جامعة هارفارد حجتين تسلطان الضوء على الأخطار المحتملة للإفراط في تناول مكملات فيتامين (د).

ومن المعروف منذ فترة طويلة أن "فيتامين أشعة الشمس"، لأنه ينتج في الجلد من خلال تأثير أشعة الشمس، يساعد في تقوية العظام عن طريق زيادة امتصاص الجسم للكالسيوم والفوسفور.

ويحذر الدكتور جوان إي مانسون، أستاذ صحة المرأة في كلية الطب بجامعة هارفارد، من أن تناول كميات كبيرة من المكملات الغذائية يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من المضاعفات.

وتنبع رؤية الدكتور مانسون من تجربة فيتامين (د) وأوميغا 3 التي نُشرت مؤخرا، والتي ضمت أكثر من 25000 مشارك.

ووجدت الدراسة، التي قادها الطبيب مانسون، أن تناول كميات أكبر من الفيتامين لا يؤدي دائما إلى تحسين الصحة.

وأشارت: "المزيد ليس بالضرورة أفضل، في الواقع، يمكن أن يكون أسوأ".

إقرأ المزيد

وكشفت الدراسة أن الإفراط في تناول مكملات فيتامين (د) يمكن أن يكون ساما. ويمكن أن يؤدي إلى فرط كالسيوم الدم، عندما يتراكم الكثير من الكالسيوم في الدم، مكونا ترسبات في الشرايين أو الأنسجة الرخوة.

وتشمل أعراض فرط كالسيوم الدم: الغثيان والقيء والضعف والفشل الكلوي.

وأظهرت التقارير أن السمية الناتجة عن فيتامين (د) تحدث بشكل حصري تقريبا عند الأشخاص الذين يتناولون مكملات غذائية طويلة الأمد بجرعات عالية.

ويمكن الشعور بآثار التسمم على مدار عدة ساعات، حيث يُخزّن الفيتامين في دهون الجسم ويُطلق في مجرى الدم ببطء.

وكقاعدة عامة، تعتبر مستويات فيتامين (د) التي تتراوح بين 40 و80 نانوغرام/مل صحية. ومع ذلك، قد يكون أي شيء يزيد عن 100 نانوغرام/مل ضارا.

وتحذر الهيئات الصحية من أن التسمم يحدث عادة عندما ترتفع مستويات فيتامين (د) عن 150 نانوغرام/مل.

وعند هذا المستوى، يمكن أن يؤهب التسمم النساء للإصابة بحصوات الكلى المؤلمة.

وأظهر خط بحث منفصل أن تناول جرعات عالية من فيتامين (د) لدى النساء الأكبر سنا، يمكن أن يجعلهن أكثر عرضة للسقوط وكسر العظام.

وأوضح الدكتور مانسون: "في حين أنه لا يوجد شك في أن فيتامين (د) والكالسيوم ضروريان لصحة العظام، يبدو أن الجرعات العالية جدا من فيتامين (د) لا توفر المزيد من الفوائد لصحة العظام بل قد يكون لها تأثير ضار بالفعل".

المصدر: إكسبريس