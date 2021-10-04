ديفيد يوليوس وأردم باتابوتيان يفوزان بجائزة نوبل في الطب لعام 2021

فاز العالمان الأمريكيان ديفيد جوليوس وأردم باتابوتيان بجائزة نوبل لعام 2021 في علم وظائف الأعضاء أو الطب لاكتشافاتهما لمستقبلات درجة الحرارة واللمس.

وجاء هذا الإعلان من قبل لجنة في معهد كارولينسكا في ستوكهولم، الإثنين 4 أكتوبر، وأعلن الأمين العام للجنة نوبل توماس بيرلمان أسماء الفائزين.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to David Julius and Ardem Patapoutian “for their discoveries of receptors for temperature and touch.” pic.twitter.com/gB2eL37IV7 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2021

وحصل العالمان المقيمان في الولايات المتحدة على الجائزة بفضل تحديد آليات كيفية إدراك البشر للحرارة والضغط من خلال النبضات العصبية.

وقالت جمعية نوبل في بيان إعلان الجائزة: "قدرتنا على الشعور بالحرارة والبرودة واللمس ضرورية للبقاء وتدعم تفاعلنا مع العالم من حولنا"

وأضاف البيان: "أوضحت الاكتشافات الأساسية للحائزين على جائزة نوبل هذا العام في علم وظائف الأعضاء أو الطب كيف يمكن للحرارة والبرودة واللمس إطلاق إشارات في نظامنا العصبي. القنوات الأيونية المحددة مهمة للعديد من العمليات الفسيولوجية وظروف المرض.

واستخدم ديفيد جوليوس "الكابسيسين"، وهو مركب لاذع من الفلفل الحار الذي يحفز الإحساس بالحرقان، لتحديد جهاز استشعار في النهايات العصبية للجلد يستجيب للحرارة. فيما استخدم أردم باتابوتيان الخلايا الحساسة للضغط لاكتشاف فئة جديدة من أجهزة الاستشعار التي تستجيب للمحفزات الميكانيكية في الجلد والأعضاء الداخلية".

The seminal discoveries by this year’s #NobelPrize laureates in physiology or medicine have explained how heat, cold and touch can initiate signals in our nervous system. The identified ion channels are important for many physiological processes and disease conditions. pic.twitter.com/TxMTwSDHas — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2021

وتتمثل الجائزة المرموقة في الحصول على ميدالية ذهبية و10 ملايين كرونة سويدية (أكثر من 1.14 مليون دولار).

وذهبت جائزة العام الماضي لثلاثة علماء اكتشفوا فيروس التهاب الكبد الوبائي سي المدمر للكبد، وهو اختراق أدى إلى علاجات للمرض القاتل وإجراء اختبارات لمنع انتشار الوباء.

المصدر: RT