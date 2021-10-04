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خفافيش روسيا خالية من الفيروس المسبب لـ"كوفيد-19"

الصحة

خفافيش روسيا خالية من الفيروس المسبب لـ
Sputnik
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صرحت خبيرة في الهيئة الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك بأنه لم يتم حتى الآن اكتشاف فيروس كورونا في الخفافيش في روسيا، ولكن تم تحديد أنواع أخرى من هذا الفيروس.

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وقالت آنا سبيرانسكايا، رئيسة مجموعة علم الجينوم وتقنيات ما بعد الجينوم في معهد البحوث المركزي لعلم الأوبئة التابع لهيئة حماية حقوق المستهلك: "لم يتم العثور على  (سارس–كوف–2) في الخفافيش في روسيا. قمنا باختبار عينات من حوالي مائتي خفاش، من أنواع مختلفة، بواسطة (أر تي – بي سي أر) كنا نبحث على وجه التحديد عن فيروسات مشابهة جدا لـ(سارس – كوف – 2)  لكننا لم نجد أي شيء".

ولفتت الخبيرة إلى أنه يوجد في الطبيعة إضافة إلى فيروس كورونا "سارس–كوف–2"، فيروسات تاجية أخرى هي الأخرى لم يتم العثور عليها في الخفافيش بروسيا.

وأوضح سبيرانسكايا أن مثل هذه الفيروسات تجري مصادفتها لدى الخفافيش في جميع مناطق عيشها، ولكن حتى الآن لم تتم دراستها بشكل كاف في روسيا.

وفي السياق ذاته، أفادت الخبيرة بأنه لم تحدث حالات إصابة بشرية بفيروس كورونا من الخفافيش في روسيا، مشيرة إلى أن مثل هذا الخطر في العموم ضئيل الاحتمال.

المصدر: نوفوستي

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