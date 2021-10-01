أقراص من "ميرك" الأمريكية تنعش الآمال في منع الوفاة بكوفيد

طورت شركة "ميرك" الأمريكية دواء على شكل أقراص قد يمثل انفراجا في علاج فيروس كورونا، وحسب خبراء فإن الدواء قادر على خفض احتمالات الوفاة أو النقل إلى المستشفى إلى النصف.

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وفي حال حصولها على الموافقات اللازمة، ستكون أقراص "ملنوبيرافير"، المصممة لزرع أخطاء في الشفرة الجينية للفيروس، أول دواء مضاد للفيروسات يؤخذ عن طريق الفم لعلاج كوفيد-19.

وتخطط "ميرك" وشريكتها "ريدجباك" لمستحضرات العلاج الحيوية للحصول على إذن الاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة بأسرع ما يُمكن، قبل تقديم طلبات لهيئات تنظيم الدواء في مختلف أنحاء العالم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس التنفيذي لـ "ميرك" روبرت ديفيس "إن هذا العلاج سيحدث تغييرا جذريا في أساليب السيطرة على كوفيد-19".

وقال الباحث في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي أميش أداليا إن "قواعد اللعبة ستتغير بسبب مضادات الفيروسات التي تؤخذ بطريق الفم وتستطيع التأثير على خطر دخول المستشفى لهذا الحد".

ومقارنة بالعلاجات الحالية "المرهقة والصعبة من الناحية اللوجستية" حسب أداليا، فإن "تناول قرص بسيط بطريق الفم سيكون عكس ذلك".

وبسبب النتائج الإيجابية، ارتفعت أسهم "ميرك" بأكثر من 9 في المئة بداية التعاملات في نيويورك، بينما انخفضت أسهم "فايزر" بنسبة 3 في المئة، و"موديرنا" بنسبة 10 في المئة، وهما شركتان مصنعتان للقاحات كوفيد-19.

المصدر: "رويترز"