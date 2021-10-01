طبيب روسي: فيروس كورونا يمكن أن يحفز مرض السرطان

قال الطبيب والإعلامي الروسي، ألكسندر مياسنيكوف إن فيروس كورونا، شأنه شأن أي فيروس آخر، يمكن أن يحفز مرض السرطان.

يمكن أن يساهم فيروس كورونا، شأنه شأن أي فيروس آخر، في تطور مرض السرطان. أعلن ذلك الطبيب ومقدم البرامج التلفزيونية، ألكسندر مياسنيكوف، في مقابلة مع موقع "Ura.ru" الإلكتروني الروسي.

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وقال الطبيب إنه على الرغم من أن العدوى التنفسية الفيروسية نادرا ما تسبب السرطان، إلا أنه من الممكن أن يحدث ذلك نظريا.

واستطرد قائلا:" أن الفيروس التاجي ليس فيروس الورم الحليمي البشري، وليس فيروس إبشتاين - بار، وليس فيروس الهربس الذي يمكن أن يسبب السرطان، لكن الفيروس فيروس".

وكان أخصائي التغذية، ميخائيل غينزبورغ، قد أوصى في وقت سابق بزيادة استهلاك اليقطين، لأن المواد الموجودة فيه تعرقل ظهور تكوينات الورم.

المصدر: نوفوستي