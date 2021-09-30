طبيب مناعة روسي يرحب بقرار سلطة موسكو باختبار "كوفيد - 19" لدى المصابين بالإنفلونزا

أعلن طبيب المناعة الروسي، فلاديسلاف جيمتشوغوف، إنه يؤيد قرارا اتخذته سلطات موسكو بشأن اختبار "كوفيد – 19 لدى جميع المرضى الذين يعانون من أعراض العدوى الفيروسية التنفسية الحادة.

جاء ذلك على لسانه في حديث أدلى به الخميس 30 سبتمبر لصحيفة "لايف" الروسية حيث قال إنه سبق له أن اقترح العام الماضي اختبار "كوفيد – 19" و"الإنفلونزا" لدى المواطنين في أن واحد حتى يتمكنوا من بدء العلاج في أقرب وقت ممكن.

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وأوضح أن البدء المبكر في العلاج يؤدي إلى النجاح ويقلل من احتمال الإصابة بأشكال خطيرة من الفيروس التاجي، وإلا فإن احتمال الوفاة وارد.

وأضاف قائلا:" إني أقيّم عاليا هذا القرار، لأن اختبار المستضد له علاقة بغلاف البروتين وهو سريع الأداء وأبسط من PCR وينفذ ليتمكن المريض والأطباء كذلك من اتخاذ قرار برؤية واضحة.

وأعاد طبيب المناعة إلى الأذهان أن سبب وفاة المرضى المصابين بـ"كوفيد – 19" غالبا ما يكمن في التأخر في العلاج وقال:" لماذا يموت الكثير من الناس؟ - لأن العلاج تأخر".

المصدر: لايف