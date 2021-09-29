العلماء الروس يكتشفون علامات وراثية لموت القلب المفاجئ

اكتشف علماء الوراثة الروس علامات تحدد استعداد الشخص لموت القلب المفاجئ.



وتشير أناستاسيا إيفانوفا، كبيرة الباحثين في معهد بحوث العلاج والطب الوقائي (فرع معهد علم الخلايا وعلم الوراثة التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في نوفوسيبيرسك)، إلى أن الباحثين اكتشفوا علامات وراثية تحدد ميل واستعداد الإنسان لموت القلب المفاجئ.

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وتضيف، هذه الظاهرة، هي إحدى المشكلات التي لم تحلها الرعاية الصحية الحديثة. وتحدث خلال ساعة، لدى إنسان يتمتع بصحة جيدة، وتتطور بسبب مشكلات القلب المختلفة، قد لا يعلم بها المريض. ويحدث هذا الموت لدى نصف المتوفين بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، ويحصل لدى الرجال أكثر من النساء بمقدار الضعف. وفقط 6 بالمئة من المرضى تنقذ حياتهم وبالذات من هم في المستشفى.

ووفقا لها، هذا مرض متعدد العوامل، منها وراثية ومنها غير وراثية. وقد درس الباحثون عددا كبيرا من الطفرات الوراثية وتعدد أشكال الجينات، وتمكنوا من اكتشاف علامات الاستعداد لهذا الموت. وبفضل هذا الاكتشاف سيكون بإمكان المرضى البدء بالوقاية من موت القلب المفاجئ.

وتقول، في حديث للصحفيين، "يمكن أن تكون الوقاية بتناول أدوية معينة، أو باستخدام أجهزة دعم القلب، وكذلك بتغيير نمط الحياة المتبع".

وتشير إيفانوفا، إلى أنه من السابق لأوانه تطبيق هذه النتائج فورا، بل يجب إجراء دراسات إضافية. لأن هذه الظاهرة ترتبط بطفرات حصلت في جينات عديدة، لا تؤدي جميعها بالضرورة إلى الوفاة.

وتضيف، هذه دراسة علمية أساسية، يمكن استخدامها مستقبلا.

المصدر: نوفوستي