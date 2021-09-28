دراسة تجد السر في جعل الأطفال يأكلون الخضروات!

كشفت دراسة علمية جديدة من خبراء أستراليين عن الأساليب الأبوية الأكثر والأقل فعالية للتأكد من أن الأطفال يحصلون على ما يكفيهم من الخضار في اليوم.

وراجع الباحثون 80 دراسة في مجال الصحة تحدد الأكل الانتقائي للأطفال دون سن العاشرة، ومعظمها يعتمد على تقارير الوالدين والتذكر.

ووجدوا أن أسلوب الأبوة والأمومة أكثر استرخاء، حيث أن تناول الطعام معا كعائلة وإشراك الطفل في تحضير الطعام يقلل من احتمالية الأكل صعب الإرضاء.

وعلى العكس من ذلك، فإن الضغط على الطفل لتناول الطعام، وتربية الأبوة والأمومة الصارمة للغاية وتقديم مكافآت على الأكل، مثل القدرة على مشاهدة التلفزيون، كلها عوامل تجعل الأطفال أكثر رغبة في عدم الأكل.

وأجرى الدراسة باحثون في جامعة Sunshine Coast وجامعة جنوب أستراليا وجامعة كوينزلاند، ونشرت في المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة.

وقدموا بعضا من أهم النصائح للآباء الذين يعانون من صعوبة في حث أطفالهم على تناول الطعام، بما في ذلك تحديد مواعيد الوجبات المنتظمة وإشراك الأطفال في إعداد الطعام وإزالة المكافآت أو الرشاوى أو العقوبات.

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كما يشددون على أهمية إيقاف تشغيل التلفزيون وحظر الشاشات من أي نوع على طاولة الطعام - بما في ذلك الهواتف الذكية.

وقال الباحث الرئيسي وطالب الدكتوراة في جامعة جنوب كاليفورنيا، لين تشيلمان: "بالنسبة للآباء الذين يعانون من صعوبة إرضاء الأكل، يمكن أن تكون أوقات الوجبات مرهقة بشكل خاص - فالتوفيق بين وجبة الأسرة وتناول الطعام الانتقائي ليس بالأمر الهين. وبعض العائلات لديها أطفال لا يفضلون أي نوع من الخضروات. ويتعامل البعض الآخر مع أطفال لا يحبذون ألوانا معينة من الطعام. وتتعلق بعض هذه التفضيلات بخصائص الطفل أو شخصيته، والتي يصعب تغييرها، إن وجدت. ولكن لدى البعض الآخر عوامل خارجية يمكن أن تساعد في تقليل صعوبة الأكل عند الأطفال. إن تناول الطعام معا كعائلة، مع الأشقاء، وتناول وجبة واحدة في وقت منتظم، كل ذلك ساعد في تقليل فوضى الطعام، كما يفعل إشراك الطفل في الوجبة، إما عن طريق المساعدة في اختيار القائمة، أو المساعدة في تحضيرها".

وأضاف: "ومع ذلك، إذا سُمح لمن يصعب إرضاؤهم، بتناول الطعام أمام التلفزيون، أو إذا حصلوا على مكافأة على تناول أطعمة معينة، فإن هذه السلوكيات أثرت سلبا على الأطفال الذين يصعب إرضاؤهم".

وفي دراستهم، حدد الباحثون العديد من ميزات الأكل النمطي، بما في ذلك انخفاض تناول الطعام، وانخفاض تفضيل الخضار، ورفض الأطعمة الجديدة، وتفضيل مجموعة محدودة من الأطعمة ورفض الطعام على أساس الملمس.

وبالإضافة إلى الشخصية الفردية لكل طفل، فإن الإجهاد - الذي يحدث غالبا بسبب تصرفات من الوالدين مثل الصراخ - هو عامل آخر يمكن أن يفسر سبب صعوبة إرضاء الأطفال أو جذبهم لنوع محدد من الطعام.

والأهم من ذلك كله، يجب على الآباء تجنب محاولة دس وجبات الطعام في أفواه أطفالهم، ما قد يؤدي إلى نفورهم من بعض الأطعمة مدى الحياة.

وفي وقت سابق من عام 2021، أفاد علماء في جامعة ولاية بنسلفانيا بأن مضاعفة كمية الخضار على طبق العشاء أدى إلى تناول الأطفال 68% أكثر من الخضار.

وفي تجاربهم، زاد الأكاديميون من كمية الذرة والبروكلي في أطباق الأطفال التي قُدمت في وجبة من 60 إلى 120 غراما، لكنهم احتفظوا ببقية الطعام في الطبق بالحجم نفسه.

المصدر: ديلي ميل