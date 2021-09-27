تجربة سريرية: مزيج لقاحي "أسترازينيكا" و"سبوتنيك لايت" يظهر نموا كبيرا للأجسام المضادة لكورونا

أفاد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة بأن مزيج لقاحي "أسترازينيكا" و"سبوتنيك لايت" ضد كورونا يظهر نموا مرتفعا للأجسام المضادة للفيروس.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان صدر عن الصندوق: "يعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة... وشركتا "أسترازينيكا و"ار-فارم" بيانات تمهيدية حول النشاط المعطل للاستخدام المشترك للقاحي شركة "أسترازينيكا" (الذي تم اختراعه بالتعاون مع جامعة أوكسفورد) والمكون الأولي للقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا، وتم الحصول عليها في إطار التجارب السريرية في جمهورية أذربيجان".

ووفقا لنتائج التحليل المؤقت سجل لدى 85% من المتطوعين نمو بنسبة 4 أضعاف وأكثر من ذلك للأجسام المضادة المعادلة للبروتين الشوكي (بروتين S) لفيروس كورونا في اليوم الـ57 من المراقبة".

وتعتمد هذه المعلومات على نتائج المراقبة على أول 20 مشاركا في البحث تلقى كلا المكونين من المزيج. واستخدم لقاح "أسترازينيكا" كأول مكون للمزيج فيما استخدم لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي كمكون ثان. وكانت الفترة الفاصلة بين الجرعتين تصل 29 يوما.

وأجريت هذه التجربة في أذربيجان في فبراير عام 2021. ويشارك في البحث حتى اليوم 100 متطوع.

وإضافة إلى أذربيجان تتم التجارب السريرية لمزيج لقاحات كورونا في إطار البرنامج العالمي في الإمارات وروسيا. ومن المتوقع أن تبدأ تجارب سريرية مماثلة في المستقبل القريب في أراضي بيلاروس.

ووقع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومركز "غاماليا" في روسيا ومجموعة شركات "ار-فارم" وشركة "أسترازينيكا" في ديستمبر عام 2020 بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مذكرة حول التعاون من أجل إجراء التجارب السريرية المشتركة لسلامة مزيج لقاح "أسترازينيكا" والمكون الأول للقاح "سبوتنيك V" وقدرة هذا المزيج على رفع مناعة الإنسان.

المصدر: نوفوستي