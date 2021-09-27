دراسة: متوسط العمر المتوقع في عام 2020 تراجع بسبب كورونا بأكبر قدر منذ الحرب العالمية الثانية
نقلت وكالة أنباء "رويترز" عن دراسة نشرتها جامعة أكسفورد أن جائحة "كوفيد- 19" تسببت في تراجع متوسط العمر المتوقع في 2020 بأكبر قدر منذ الحرب العالمية الثانية.
ومن ذلك توصلت هذه الدراسة الجديدة إلى أن متوسط العمر المتوقع للرجال الأمريكيين انخفض بأكثر من عامين.
وتراجع متوسط الأعمار بالمقارنة بعام 2019 أكثر من ستة أشهر في 22 دولة من أصل 29 دولة تناولتها بالتحليل الدراسة التي شملت أوروبا والولايات المتحدة وتشيلي. ورصد بشكل عام انخفاض في متوسط العمر المتوقع في 27 دولة من أصل 29 دولة.
وقالت جامعة أكسفورد إن معظم التراجعات في متوسط العمر في مختلف البلدان يمكن أن تعزى إلى الوفيات الرسمية الناتجة عن "كوفيد-19"، فيما ذكرت "رويترز" أن إحصاء لها رصد، قرابة خمسة ملايين حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد حتى الآن.
المصدر: رويترز
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