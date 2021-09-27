دراسة: متوسط العمر المتوقع في عام 2020 تراجع بسبب كورونا بأكبر قدر منذ الحرب العالمية الثانية

نقلت وكالة أنباء "رويترز" عن دراسة نشرتها جامعة أكسفورد أن جائحة "كوفيد- 19" تسببت في تراجع متوسط​​ العمر المتوقع في 2020 بأكبر قدر منذ الحرب العالمية الثانية.

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ومن ذلك توصلت هذه الدراسة الجديدة إلى أن متوسط ​​العمر المتوقع للرجال الأمريكيين انخفض بأكثر من عامين.

وتراجع متوسط ​​الأعمار بالمقارنة بعام 2019 أكثر من ستة أشهر في 22 دولة من أصل 29 دولة تناولتها بالتحليل الدراسة التي شملت أوروبا والولايات المتحدة وتشيلي. ورصد بشكل عام انخفاض في متوسط​​ العمر المتوقع في 27 دولة من أصل 29 دولة.

وقالت جامعة أكسفورد إن معظم التراجعات في متوسط ​​العمر في مختلف البلدان يمكن أن تعزى إلى الوفيات الرسمية الناتجة عن "كوفيد-19"، فيما ذكرت "رويترز" أن إحصاء لها رصد، قرابة خمسة ملايين حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد حتى الآن.

المصدر: رويترز