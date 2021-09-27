طبيب روسي يوضح لماذا تعجز أدوية ضغط الدم أحياناً عن خفض مستواه

أعلن الدكتور الكسندر مياسنيكوف، أن تناول الأدوية والعقاقير لتخفيض مستوى ضغط الدم لا يساعد دائما.

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ويشير الطبيب في حديث تلفزيوني، إلى أنه إذا اتضح ان الأدوية المستخدمة غير مجدية ولا تعطي النتيجة المطلوبة، فعلى المريض مراجعة الطبيب المختص لاستبدالها وتغيير جدول تناولها أيضا.

ويقول، "قد لا يتناول المريض الأدوية الموصوفة أو يتناولها بجرعة خاطئة أو في غير أوقاتها. الطبيب عادة يصف نوعا واحدا من الدواء فإذا لم تتأكد فعاليته، فإنه لا يزيد الجرعة، بل يستبدله بدواء آخر".

ويشير مياسنيكوف، إلى أن ثلثي المصابين بارتفاع مستوى ضغط الدم يتناولون في الوقت الحاضر نوعين من الأدوية أو حتى ثلاثة أنواع في نفس الوقت.

ويضيف، عند وجود مشكلات متعلقة بارتفاع مستوى ضغط الدم، يجب على المريض الخضوع لفحص طبي دوري منتظم، وتسجيل مستوى ضغط الدم يوميا في ظروف الحياة الاعتيادية. كما عليه الإقلاع عن التدخين وعدم الإفراط باستهلاك الملح وتناول المشروبات الكحولية.

المصدر: نوفوستي