طبيب مصري يوضح سبب فقدان الشم لفترة طويلة بعد التعافي من كورونا

أوضح أستاذ الفيروسات والطب الحيوي بجامعة زويل في مصر أيمن الشبيني أسباب فقدان مصابي فيروس كورونا حاستي الشم والتذوق لفترة طويلة بعد تعافيهم من الفيروس.

إقرأ المزيد

وقال الشبيني عبر قناة "إكسترا نيوز" إن فيروس كورونا يتسبب في إتلاف مستقبلاته، فلو أصيب الشخص بعدد كبير من الفيروسات، فإن الجسم سيحتاج إلى فترة زمنية لتعويض التلف خلال فترة قصيرة أو شهور طويلة، وهو ما يعتمد على نسبة التلف وقوة المناعة، وما إذا كان الشخص مصابا بأمراض أخرى أم لا، وهو ما يفسر فقدان حاستي الشم والتذوق لفترة طويلة حتى بعد التعافي من فيروس كورونا.

وأضاف أنه يجب الحصول على لقاحات كورونا للتقليل من فرص دخول المستشفيات، مشيرا إلى أن مصر حظيت بتوفير عدد كبير من جرعات اللقاح وتدشين مصنع في مدينة 6 أكتوبر لإنتاج اللقاح، بالإضافة إلى الجرعات المختلفة التي تحصل عليها مصر، وهو ما يقلل من انتشار العدوى بمصر.

وتابع، أن مصر من أكبر دول المنطقة التي حصلت على نسبة كبيرة من اللقاحات تجاوزت 8%، في حين أن بعض الدول لم تتجاوز نسبة حصول مواطنيها على اللقاحات نصفا بالمائة.

وأكد أن هناك اتجاها لتطعيم الأطفال أكبر من 5 سنوات لمواجهة متحور "دلتا" الذي أدت الإصابة به إلى زيادة العدوى بين الأطفال.

المصدر: الوطن