 
مباشر
عاجل
وسائل إعلام: حفتر سيعلن قريبا عن ترشحه للرئاسة الليبية

اكتشاف سلالة لفيروس كورونا تجمع بين خصائص سلالتي "بيتا" و"دلتا" في روسيا

الصحة

اكتشاف سلالة لفيروس كورونا تجمع بين خصائص سلالتي
VK.ru
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rcju

أعلن علماء الأحياء أن روسيا وألمانيا شهدتا الصيف الماضي بدء انتشار سلالة جديدة لفيروس كورونا حيث يجمع جينومه بين طفرات محورية لسلالتي "بيتا" و"دلتا".

وقد نشر العلماء مواصفات السلالة الجديدة في مجلة bioRxiv الإلكترونية.

إقرأ المزيد
علماء صينيون: من المرجح جدا أن كورونا بدأ الانتشار في الولايات المتحدة في سبتمبر 2019
علماء صينيون: من المرجح جدا أن كورونا بدأ الانتشار في الولايات المتحدة في سبتمبر 2019

 وجاء في مقال نشرته المجلة أن السلالة الجديدة ظهرت في روسيا في فبراير الماضي. إلا انها بدأت في التفشي النشيط في مايو ويونيو الماضيين. ويتضمن جينوم السلالة العديد من الطفرات التي تتميز بها سلالتا "بيتا" و"دلتا" ولها علاقة بسرعة التفشي ومقاومة اللقاحات.

يذكر أن العديد من الطفرات الصغيرة ظهرت على مدى عام واحد ونصف العام للوباء العالمي في جينوم فيروس كورونا. ولا يؤثر بعضها أبدا على قابلية الفيروس للبقاء، أما بعضها الآخر فيزيد من سرعة تفشي الفيروس في الكوكب أجمع.

ويخشى العلماء من أن تظهر قريبا سلالات جديدة غير معروفة سابقا من فيروس كورونا ستتميز بقدرة فائقة على مقاومة اللقاحات والأجسام المضادة التي ينتجها الذين تعافوا من "كوفيد – 19". وستجمع تلك السلالات بين طفرات تزيد من سرعة التفشي من جهة والتخفي عن المناعة من جهة أخرى.

وكشف فريق من الباحثين بقيادة الأستاذة بجامعة ماستريخت (هولندا)، باولا سافلكول، في بحثهم العلمي عن إحدى العلامات الأولى على مثل هذا التطور حيث وجدوا في السلالة التي اكتشفوها طفرات من سلالة "دلتا" سريعة الانتشار وسلالة "بيتا" التي تقاوم تأثير اللقاحات والأجسام المضادة.

وحسب العلماء فإن عدد حاملي تلك السلالة بدأ يزداد مطلع الصيف الماضي في موسكو وغيرها من المناطق الروسية وكذلك في ألمانيا على خلفية تفشي سلالتي "دلتا" و" ألفا".  ويعني ذلك أن  هذا النوع من السلالة  B.1.1.523  قد تشكل خطورة على البشرية. ويجب على العلماء والأطباء في العالم أجمع تتبع انتشاره باهتمام بالغ.

المصدر: تاس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا