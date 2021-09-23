طبيب روسي يكشف "السلاح السري" لمنظومة المناعة

أعلن الدكتور فيليب كوزمينكو، أن هناك ثلاث خطوات لتعزيز المناعة عندما تنخفض درجة حرارة الهواء، لمنع الإصابة بأمراض البرد والعدوى الفيروسية.

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ويشير الطبيب في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن التطعيم ضد الأمراض الخطيرة مثل "كوفيد-19" والإنفلونزا، هو أفضل طريقة لحماية الجسم. لذلك هي الطريقة الرئيسية والخطوة الأولى في الحفاظ على الصحة في فصل الخريف حيث تزداد الإصابات بهذه الأمراض.

ويقول، "التوصية الرئيسية، هي ضرورة التطعيم. لأن التطعيم، هو تمرين شامل لمنظومة المناعة في الجسم، لمنع دخول مسببات الأمراض إلى الجسم لاحقا. لذلك أنصح الجميع بالتطعيم ضد "كوفيد-19" والإنفلونزا".

ويضيف، ويمكن زيادة قدرة الجسم على مقاومة العدوى الفيروسية التي تنتشر في فصل الخريف عادة بتناول بعض المشروبات والإكثار من تناول الفواكه.

ويقول، "يمكن تناول الشاي مع العسل والليمون أو الزنجبيل. وكذلك تناول الكاكاو. وتناول الفواكه خاصة المحتوية على نسبة عالية من فيتامين C، جميع هذه المواد تساعد على تحسين الوقاية من هذه الأمراض".

ويقول، "إن المشي، هو السلاح السري الذي يعزز عمل منظومة المناعة في الجسم. لذلك يجب على الشخص أن يمشي في اليوم ما لا يقل عن خمسة آلاف خطوة، وبعكسه تبقى منظومة المناعة ضعيفة ومنهكة".

ويشير الطبيب، إلى ضرورة الالتزام بالاجراءات والقيود المفروضة- استخدام الكمامات والمسافة الاجتماعية والنظافة الشخصية.

ويقول، "بالطبع يجب الابتعاد عن الأشخاص الذين يحتمل أنهم مرضى. والنصيحة الأخيرة، هي ضرورة غسل اليدين قبل لمس الوجه وقبل تناول الطعام".

المصدر: نوفوستي