"كورونا" يتغلب على "الأنفلونزا الإسبانية" في الولايات المتحدة ويصبح الأكثر فتكا في تاريخها
AP
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أفادت جامعة جونز هوبكنز بأن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت عدد الوفيات في البلاد بسبب "الأنفلونزا الإسبانية" قبل مائة عام.
وذكرت الجامعة الأمريكية في إحصاءاتها أن 675885 شخصا توفوا في الولايات المتحدة بمضاعفات مرض "كوفيد–19"، وأصبح بذلك الوباء الأكثر فتكا في تاريخ الولايات المتحدة.
وتشير التقديرات الرسمية لضحايا "الإنفلونزا الإسبانية" التي اجتاحت الولايات المتحدة عامي 2018 و2019 إلى وفاة نحو 675 الف شخص.
المصدر: تاس
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