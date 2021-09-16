18 سببا قد تدفعك لتناول مكملات الفيتامينات!

قد يكون من الصعب تحديد أعراض نقص الفيتامين، ولكن تركها دون علاج يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

ويعد تناول نظام غذائي صحي متوازن، هو كل ما نحتاجه جميعا للبقاء بصحة جيدة، وفقا لمؤسسة التغذية البريطانية. ومع ذلك، فإن مجموعات معينة من الناس يعانون من سوء الامتصاص، ما يعني أنهم لا يستطيعون امتصاص هذه الفيتامينات والمعادن والاستفادة منها. ويتعرض الكثير من الأشخاص لخطر الإصابة بنقص الفيتامينات والمعادن لمجموعة متنوعة من الأسباب المتعلقة بالصحة، كما أن الوصول والتكلفة يمثلان حواجز تحول دون اتباع نظام غذائي صحي.

وتحدث موقع "إكسبريس"، مع الدكتور ديبوراه لي، من صيدلية دكتور "فوكس" على الإنترنت، لمعرفة ما إذا كان يجب أن تتناول المكملات الغذائية.

وإذا كنت ترغب في البدء في تناول مكمل غذائي من الفيتامينات والمعادن، يشدد الدكتور لي على أهمية إبلاغ طبيبك العام عن أي آثار جانبية له.

وفيما يلي الأسباب الـ 18 التي قد تحفزك للبدء بتناول أقراص الفيتامينات:

• البدانة.

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• الحمل والرضاعة.

• التقدم في العمر.

• مرض الاضطرابات الهضمية.

• عدم تحمل اللاكتوز.

• عدم تحمل الفركتوز.

• حساسية بروتين حليب البقر.

• حساسية الصويا.

• إصابة الجهاز الهضمي.

• أمراض البنكرياس - التهاب البنكرياس المزمن والتليف الكيسي وسرطان البنكرياس.

• سوء امتصاص حمض الصفراء.

• استئصال الأمعاء.

• مرض كرون.

• فرط نشاط الغدة الدرقية.

• فقدان الشهية العصبي.

• الشره المرضي.

• بعض الأدوية المضادة للسمنة.

• جراحة لعلاج البدانة.

المصدر: إكسبريس