بريطانيا تطلق أكبر تجربة فحص دم في العالم للكشف المبكر عن 50 نوعا من السرطان

هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا بدأت أكبر تجربة في العالم لفحص الدم "غاليري"، من إنتاج شركة "غريل"، والذي يمكن استخدامه في اكتشاف أكثر من 50 نوعاً من السرطان قبل ظهور الأعراض.

الاختبار الذي يحمل الاسم "غاليري الرئيسي" يبحث في الحمض النووي في دم المريض لتحديد ما إذا كان أي جزء منه يمكن أن يحتوي على خلايا سرطانية، حيث يؤدي التشخيصُ المبكرُ للسرطانات إلى زيادة كبيرة في معدلات البقاء على قيد الحياة.

يعد سرطان الرئة إلى حد كبير السبب الأكثر شيوعًا للوفاة بالسرطان في المملكة المتحدة، حيث يمثل حوالي خمس الوفيات الناجمة عن السرطان، وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن سرطانات الرئة والأمعاء والبروستاتا والثدي مسؤولة عن 45% من وفيات السرطان في المملكة المتحدة.

بشكل عام ذكر موقع منظمة الصحة العالمية أن السرطان يعد سبب رئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، وقد أزهق أرواح عشرة ملايين شخص في عام 2020.

وينشأ السرطان عن تحول خلايا عادية إلى أخرى ورمية في عملية متعددة المراحل تتطور عموماً إلى ورم خبيث، ويعد تعاطي التبغ والكحول واتباع نظام غذائي غير صحي وقلّة النشاط البدني وتلوث الهواء من عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بهذا المرض.

إذا...

كيف يمكن لفحص دم رائد أن يكشف عن أكثر من 50 نوعا من السرطان؟

وهل تعتبر هذه خطوة مهمة في طريق القضاء على السرطان؟

أسئلة ناقشناها في حلقة جديدة من برنامج #واتس_نيو مع الإعلامي #أشرف_شهاب، والدكتور أسامه طه، أستاذ علاج الأورام بجامعة القاهرة.

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