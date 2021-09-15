طبيب روسي يتحدث عن تشخيص خاطئ للسكتة الدماغية

أشار الطبيب ومقدم البرامج التلفزيونية د. مياسنيكوف إلى أحد الأعراض الذي يتم الخلط دائما بينه وبين أعراض السكتة الدماغية.

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وقال في حديث أدلى به لقناة "روسيا – 1" التلفزيونية الروسية إنه غالبا ما يعتبر المرضى خطأ الدوخة من أعراض السكتة الدماغية، ويعتقدون أن الدوخة هي علامة على وجود مشاكل في الأوعية الدموية للدماغ.

وقال:" المقصود بالأمر هو الإحساس الوهمي بأن الفضاء يدور حولك أو أنك تدور في الفضاء".

وأضاف قائلا:" إن هذا الإحساس يرتبط كقاعدة عامة بوجود مشكلة في الأذن الداخلية. وليس ذلك من أعراض السكتة الدماغية الوشيكة، كما يعتقدون وغالبا ما يلجأون إلى مساعدة طبيب أمراض قلب أو طبيب أعصاب".

وأوضح الطبيب أنه بالإضافة إلى الدوار الذي يجعل من الصعب الوقوف فإن الغثيان كذلك يشير إلى وجود مشكلة في الأذن.

ونصح مياسنيكوف في مثل هذه الحالات بطلب المساعدة من طبيب الأنف والأذن والحنجرة.

المصدر: نوفوستي