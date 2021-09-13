بريطانيا تطلق أكبر تجربة بالعالم لكشف 50 نوعا من السرطان قبل ظهور الأعراض

أطلقت هيئة الصحة البريطانية أكبر تجربة في العالم لاكتشاف أكثر من 50 نوعا من السرطان قبل ظهور أعراضه.

وقالت أماندا بريتشارد الرئيسة التنفيذية لهيئة الصحة البريطانية عبر "تويتر" إن "الهيئة بدأت اليوم أكبر تجربة في العالم لاختبار دم جديد يكتشف أكثر من 50 نوعا من السرطان قبل ظهور الأعراض".

وأضافت أنه "من خلال اكتشاف السرطان مبكرا، سيكون لدينا أفضل فرصة لعلاجه وإعطاء الناس أفضل فرصة ممكنة للبقاء على قيد الحياة".

The NHS has today begun the world's largest trial of a new blood test that detects more than 50 types of cancer before symptoms appear. By finding cancer early, we have the best chance of treating it and giving people the best possible chance of survival. pic.twitter.com/CmeeIxzaq4 — Amanda Pritchard (@AmandaPritchard) September 13, 2021

وتعتمد التجربة على اختبار الدم "غاليري" الذي يفحص الحمض النووي DNA في الدم لتحديد ما إذا كان يحمل خلايا مصابة بالسرطان، ما يؤدي للتشخيص المبكر وبالتالي زيادة معدلات الشفاء.

وقال بيتر ساسيني أستاذ الوقاية من السرطان في جامعة "كينغر كوليدج لندن": "سيحدث الاختبار تغييرا هائلا في الاكتشاف المبكر للسرطان، لاسيما أن سرطانات الرئة والأمعاء والبروستاتا والثدي تقف وراء وفاة أكثر من 65% من مرضى الأورام في المملكة المتحدة".

وتابع: "متحمسون كوننا رواد هذا الحدث المهم".







المصدر: RT + وكالات