طبيبة روسية تتحدث عن مخاطر الإفراط في تناول فيتامين D

تحدثت أخصائية الغدد وخبيرة التغذية د. أوكسانا ميخاليفا، عن فوائد ومخاطر يمكن أن يسببها فيتامين (د). وحذرت الروس من اضطراب النوم بسبب الإفراط في تناول فيتامين (د).

وقالت إن ذلك يمكن أن يؤدي أيضا إلى القيء وتكوين حصوات الكلى.

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وحسب الطبيبة، إن فيتامين (د) يمكن أن يتشكل في جلد مَن يعيشون بالمناطق الشمالية الروسية في فصل الصيف فقط. وذلك غالبا ما يكون غير كاف لبقية أشهر السنة. وهذا هو السبب في وجود نقص هذا الفيتامين بين الروس الساكنين في تلك المناطق الذين يضطرون إلى تعاطي مكملات أحيائية خاصة تتضمن فيتامين (د).

ومع ذلك، حذرت الخبيرة في حديث أدلت به لصحيفة "إزفيستيا" الروسية من أن الاستخدام غير المنضبط للأدوية يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة تشكل خطورة على جسم الإنسان، وعلى وجه الخصوص، يؤدي إلى ظهور كمية زائدة للكالسيوم في الدم.

وقالت إن الإفراط في تناول دواء يحتوي على فيتامين (د) يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض فرط كالسيوم الدم. وهي حالة يتراكم فيها الكثير من الكالسيوم في الدم والذي يترسب لاحقا في الأنسجة والكلى وجدران الأوعية الدموية وقد يتجلى وجود فيتامين (د) الزائد في القيء والتهيج واضطراب النوم.

وأشارت الطبيبة إلى أن حتى مثل هذا الفيتامين المفيد يمكن أن يكون خطيرا، بما في ذلك للنساء الحوامل. وتهدد جرعته الزائدة بالتسبب في أمراض الجنين وأمراض الهيكل العظمي لدى المولود.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا