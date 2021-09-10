مصر.. إعدام ماشية مصابة بمرض نادر ينتقل إلى الإنسان والجزارون يعترضون

أعلنت السلطات في مصر عن "فتح منفذ لبيع اللحوم في مدينة جرجر بمحافظة سوهاج لتوفير احتياجات المواطنين بعد أن قاطع الجزارون المجزر، بسبب إعدام الأطباء البيطريين رأس ماشية مريضة".

ولفت مدير أمن سوهاج اللواء محمد عبد المنعم شرباش، إلى إنه "تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد برصد المتابعة الأمنية مقاطعة الجزارين في مدينة جرجا المجزر التابع لمديرية الطب البيطري، وكلف مدير الأمن ضباط المباحث بسرعة التحري فى الواقعة، وتبين من التحريات، تضرر بعض جزاري مدينة جرجا من مسؤولي المجزر على خلفية إعدام رأس ماشية لإصابته بمرض حويصلات الديدان السنوبارية، وهو مرض نادر ينتقل بين الإنسان والحيوان.

جدير بالذكر أن المجزر يتردد عليه 15 جزارا يوميا من مدينة جرجا فقط، ويجري التنسيق مع الغرفة التجارية ومسئولي مديرية الطب البيطري وكبار الجزارين لاحتواء الأزمة التي احتدمت بعد إعدام رأس الماشية، تمهيدا لعودة انتظام العمل بالمجزر واستئناف عمليات الذبح".

المصدر: صحيفة الأهرام