علماء بريطانيون يشككون في صحة علامة رئيسية لمرض الزهايمر

كشف علماء بريطانيون عن الأعراض الرئيسية التي لا تعد علامة مؤكدة لمرض الزهايمر.

إقرأ المزيد





ووفقا لنتائج دراسة أجراها علماء جامعة بيدفوردشير البريطانية، فإن انخفاض القدرات الفكرية وضعف الذاكرة، ليست دائما من علامات تطور مرض الزهايمر. وقد توصل الباحثون إلى هذه النتيجة من تحليل بيانات عن مرض الزهايمر خلال أعوام 1937-2016 . وبهذه الطريقة تمكنوا من تحديد جميع الأعراض التي سبقت تشخيص المرض.

وتشير بيانات الباحثين، إلى أنه عند تشخيص المرض متأخرا ظهرت علامات الاكتئاب لدى 98.5 بالمئة من المرضى، ولدى 99.1 بالمئة منهم علامات انخفاض القدرات الفكرية. وعند تشخيص المرض مبكرا، ظهرت حالة الاكتئاب لدى 9 بالمئة من المرضى فقط وانخفاض القدرات الفكرية لدى 80 بالمئة منهم.

ووفقا لهذه البيانات، استنتج الباحثون، أن الاكتئاب لا يظهر عند جميع مرضى الزهايمر، بخلاف الذين يعانون من الاضطراب الاكتئابي.

ويشير الباحثون، إلى أن طبيعة الاكتئاب، لدى المصابين بهذين المرضين، مختلفة. فمثلا المصاب بمرض الزهايمر نادرا ما يتحدث عن حالته ويفكر بالانتحار. ووفقا للخبراء هذه المسألة مرتبطة باضطرابات معرفية تعيقه عن التعبير عن مأساته وحزنه وغيرها من المشاعر الوجدانية.

المصدر: نوفوستي