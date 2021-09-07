 
مباشر
عاجل
وزير خارجية تركيا: نعمل مع قطر وأمريكا على إدارة مطار كابل مع إمكانية قيام شركة خاصة بتولي الأمن فيه

روسيا تطور جهازا يكشف "كوفيد-19" في 27 دقيقة

الصحة

روسيا تطور جهازا يكشف
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r8a5

طور متخصصو  وكالة الطب البيولوجي الروسية جهازا قادرا في غضون 27 دقيقة، وبدرجة عالية من الدقة، على كشف وجود فيروس كورونا لدى الانسان.

إقرأ المزيد
منظمة الصحة العالمية تشير إلى قدرة سلالة
منظمة الصحة العالمية تشير إلى قدرة سلالة "مو" الجديدة على تفادي حماية الأجسام المضادة

وقالت داريا كريوتشكو، رئيس قسم الطب الانتقالي والتقنيات المبتكرة بالوكالة: "الآن في إحدى مؤسسات الوكالة، وبالتحديد في معهد الطب الفيزيائي والكيميائي التابع للوكالة الروسية للطب البيولوجي، تم تطوير جهاز لتحديد وجود المستضد الفيروسي، وهو يعتمد على طريقة التضخيم المتساوي الحرارة. ويحدد نظام التشخيص وجود مستضد بدرجة عالية من اليقين في غضون 27 دقيقة".

ولفتت كريوتشكو إلى أن نظام التشخيص الذي ابتكر لتحديد فيروس "سارس – كوف – 2" (كورونا) سيكون قادرا مع بعض التحسينات، على اكتشاف مستضدات أخرى.

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا