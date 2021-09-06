الروس يطورون سلالة من الدجاج تضع بيضا فيه لقاح ضد الإنفلونزا

نجح فريق من العلماء الروس في تطوير صنف جديد من الدجاج ينتج بيضا يصلح لإنتاج لقاحات الإنفلونزا والأدوية البيطرية المختلفة.

ويتميز هذا البيض بوجود كمية كبيرة من سائل خاص، حيث يمكن أن يتكاثر فيروس اللقاح. وحتى في حال عدم وجود مناعة من شأنه أن يقتل مسببات الأمراض.

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وتمكن المختصون نتيجة البحوث التي أجروها من استخدام بيض الدجاج لإعداد لقاحات ضد سلالتين شائعتين من فيروس الإنفلونزا البشرية وضد أمراض حيوانات المزرعة. كما أن الدجاج الجديد من هذا الصنف مقاوم للصقيع ولا يصاب بسرطان الدم، الذي عادة ما يشكل خطورة على العديد من الطيور.

وقالت الصحيفة إن الصنف الجديد من الدجاج يدعى " الدجاجة الروسية ثلجية اللون"، وأضافت أنه تمت تربية هذا الصنف على أساس صنف "الدجاج الأبيض الروسي"، المعروف منذ زمن الاتحاد السوفيتي. وذاع صيته كسلالة شائعة في وضع البيض، تستهلك في روسيا وتباع على حد سواء.

هذا وكانت رئيسة هيئة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على حقوق استهلاك المواطنين) الروسية، آنا بوبوفا، قد أعلنت في وقت سابق بدء حملة التطعيم لعموم روسيا ضد الإنفلونزا. وفي 2 سبتمبر الجاري، تم تقييم أوضاع الإنفلونزا في البلاد بأنها مستقرة، مع ذلك، تم تسجيل حالات الإصابة بفيروس أنفلونزا H3N2 في بعض المناطق الروسية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا