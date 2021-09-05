 
مباشر
عاجل
أنباء عن اعتقال رئيس غينيا خلال انقلاب عسكري

الإصابة بـ"كوفيد-19" تؤثر على الناحية الجينية للسائل المنوي

الصحة

الإصابة بـ
YouTube
ليلى آدميان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r7tx

دعت ليلى آدميان، كبيرة الأخصائيين في أمراض النساء بوزارة الصحة الروسية، الرجال الراغبين في الإنجاب إلى التحصن من فيروس كورونا المستجد.

إقرأ المزيد
خبراء يؤكدون عدم وجود صلة بين لقاحات
خبراء يؤكدون عدم وجود صلة بين لقاحات "كوفيد-19" ومشكلات الخصوبة والعقم

وفي تصريحات متلفزة اليوم الأحد أشارت آدميان إلى أن السائل المنوي للرجال المتعافين بعد إصابتهم بمرض "كوفيد-19" يعاني من الناحية الجينية.

وأوضحت الخبيرة أن الدراسات كشفت انخفاض نشاط الحبيبات الخيطية في منيّ هؤلاء الرجال، الأمر الذي قد يشير بصورة غير مباشرة إلى خطر انخفاض النشاط التناسلي لديهم في المستقبل.

وأضافت أن الدراسات التي تم إجراؤها على الرجال المتحصنين (الذين تلقوا اللقاح) من الفيروس تشير إلى أن اللقاح لم يؤثر على حالة سائلهم المنوي بأي شكل من الأشكال.

المصدر: Vesti.ru

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا