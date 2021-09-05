الإصابة بـ"كوفيد-19" تؤثر على الناحية الجينية للسائل المنوي

دعت ليلى آدميان، كبيرة الأخصائيين في أمراض النساء بوزارة الصحة الروسية، الرجال الراغبين في الإنجاب إلى التحصن من فيروس كورونا المستجد.

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وفي تصريحات متلفزة اليوم الأحد أشارت آدميان إلى أن السائل المنوي للرجال المتعافين بعد إصابتهم بمرض "كوفيد-19" يعاني من الناحية الجينية.

وأوضحت الخبيرة أن الدراسات كشفت انخفاض نشاط الحبيبات الخيطية في منيّ هؤلاء الرجال، الأمر الذي قد يشير بصورة غير مباشرة إلى خطر انخفاض النشاط التناسلي لديهم في المستقبل.

وأضافت أن الدراسات التي تم إجراؤها على الرجال المتحصنين (الذين تلقوا اللقاح) من الفيروس تشير إلى أن اللقاح لم يؤثر على حالة سائلهم المنوي بأي شكل من الأشكال.

المصدر: Vesti.ru