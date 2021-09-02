علاج مركّب من الأجسام المضادة وحيدة النسيلة يُظهر فعالية كبيرة ضد "كوفيد-19"

كشفت تجربة سريرية أن تركيبة جديدة من العلاج بالأجسام المضادة أحادية النسيلة قللت من دخول المستشفى والوفاة بنسبة 78% من المرضى المعرضين لمخاطر عالية من "كوفيد-19".

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وأصدرت Brii Biosciences ومقرها دورهام في نورث كارولاينا، بيانات مؤقتة من دراسة المرحلة الثانية من أصل ثلاث مراحل من التجربة السريرية المسماة ACTIV-2 من العلاج المركب بالأجسام المضادة أحادية النسيلة BRII-196 / BRII-198، والذي قلل من حالات دخول المستشفى والوفاة بنسبة 78% في الحالات عالية الخطورة من "كوفيد-19"، مقارنة مع المرضى الذين حصلوا على الدواء الوهمي.

وتم اشتقاق BRII-196 وBRII-198 (تم تطويرهما بواسطة Brii Biosciences، وهي شركة ملتزمة بخدمة احتياجات المرضى وتحسين الصحة العامة في الصين) من الأجسام المضادة المعزولة من الأشخاص الذين تعافوا من "كوفيد-19". ويتم تناولهما كجرعتين منفصلتين في جرعة لمرة واحدة، ويستهدفان جزأين مختلفين من SARS-CoV-2، الفيروس الذي يسبب "كوفيد-19".

وقيّمت الدراسة، التي رعاها المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، 837 مريضا تم تسجيلهم في غضون 10 أيام من ظهور أعراض "كوفيد-19" والمعرضين لخطر كبير للتقدم السريري ومتابعتهم لمدة 28 يوما بعد العلاج.

وتم إدخال 12 مريضا في مجموعة العلاج إلى المستشفى، مقارنة بـ 45 مريضا في مجموعة العلاج الوهمي.

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وتوفي مريض واحد في مجموعة العلاج، مقارنةً بتسعة مرضى في مجموعة العلاج الوهمي. كما عانى المرضى في مجموعة العلاج أقل من الأحداث الضارة من الدرجة الثالثة أو أعلى (3.8% مقابل 13.4% في مجموعة العلاج الوهمي).

وهذه البيانات أولية ولم يتم نشرها أو مراجعتها من قبل الزملاء. وبمجرد الانتهاء من دراسة ACTIV-2، سيشمل التحليل الكامل مشاركين من الولايات المتحدة والبرازيل وجنوب إفريقيا والمكسيك والأرجنتين والفلبين بين يناير ويوليو 2021.

ووفقا لـ Brii Biosciences، فإن البيانات حول فعالية العلاج المركب حسب نوع المتغير سيتم تقييمه أيضا.

وقال ديفيد وول، أستاذ الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة كارولينا الشمالية، ونائب رئيس دراسة ACTIV-2: "حتى الآن، يُظهر هذا العلاج والأجسام المضادة وحيدة النسيلة الأخرى فاعلية ضد متغير دلتا، والذي يمثل الآن جميع حالات كوفيد-19 تقريبا في الولايات المتحدة. ما زلنا بحاجة إلى طرق فعالة لعلاج المرضى لمساعدتهم على تجنب المرض الشديد والوفاة. وتعد أحادية النسيلة إحدى الأدوات التي لدينا. ومع ذلك، وفقا لكل ما تعلمناه منذ بداية الوباء، فإن أفضل الأدوات التي لدينا للوقاية من دخول المستشفى والوفاة، هي اللقاحات ووضع أقنعة الوجه في الأماكن المغلقة العامة".

وتتم أيضا دراسة العلاجات المحتملة الأخرى في تجربة ACTIV-2، بما في ذلك الأدوية التي يتم استنشاقها أو تناولها عن طريق الفم أو كحقنة واحدة.

المصدر: ميديكال إكسبريس