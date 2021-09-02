منظمة الصحة العالمية تؤكد: لا وجود حتى الآن لسلالة "لامدا" المتحورة من كورونا في روسيا

صرّحت ميليتا فوينوفيتش، مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية لدى روسيا بأن المنظمة لم ترصد سلالة "لامدا" المتحورة عن كورونا في العينات التي تم أخذها في روسيا.

وفي معرض إجابتها على سؤال حول خطر انتشار سلالة "لامدا" في روسيا، أشارت فوينوفيتش إلى أن هذه البلاد لديها نظام مراقبة شامل يتضمن، هيئة حماية حقوق المستهلك، ومركز ناقلات نوفوسيبيرسك، ومعهد سمورودينتسيف لأبحاث الأنفلونزا، وهي تعمل في مجال التسلسل الجيني وتدخل في شبكة منظمة الصحة العالمية، أي أنها تتبادل البيانات حول مختلف المتغيرات المكتشفة مع المبادرة العلمية العالمية الخاصة بالبيانات الجينومية لفيروسات الإنفلونزا والفيروسات التاجية المسؤولة عن جائحة كوفيد.

وقالت فوينوفيتش بهذا الشأن "وفقا للمعلومات المتاحة في الوقت الحالي، لم تتلق منظمة الصحة العالمية بيانات عن اكتشاف سلالة لامدا في العينات المأخوذة في روسيا"، مشيرة إلى أنها قد لا تكون مطلعة على أحدث البيانات، التي قالت إنها متوفرة أكثر لدى الهيئة الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك.

وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية تواصل مراقبة الوضع مع سلالة لامدا، لافتة إلى أن هذه السلالة "تخضع للمراقبة لكونها نوعا مختلفا مثيرا للاهتمام. ولا توجد في الوقت الحالي معلومات جديدة عنه".

وجرى الكشف عن الحالة الأولى للعدوى بسلالة "لامدا"، الشائعة في بيرو، في اليابان في يوليو. وكانت المرأة المصابة لها علاقة بالأولمبياد. وتم الكشف عن رد فعل إيجابي للفيروس عند وصولها إلى مطار هانيدا.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية "لامدا" سلالة جديرة بالاهتمام. كما أن معلومات متداولة في وسائل الإعلام تقول إنها تخفض من فعالية اللقاحات.

المصدر: نوفوستي