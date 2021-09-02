أخصائية روسية بأمراض القلب تحذر المصابين بـ"كوفيد -19" من تناول الشاي والقهوة

حذرت طبيبة أمراض القلب د. آنا باباليكاشفيلي، الذين أصابهم فيروس كورونا من أخطار تناول القهوة والشاي، وذلك في حديثها لوكالة "سبوتنيك" الروسية

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وتعتقد الخبيرة أن تلك المشروبات قد تلعب دورا سلبيا في جسم الإنسان. وفي هذا السياق أوصت هؤلاء بالامتناع لفترة ما عن تناول الشاي الداكن والقهوة.

وقالت:" يمكن أن يسبب الشاي الأسود الثقيل والقهوة عدم انتظام دقات القلب (زيادة معدل ضربات القلب)". وأعادت إلى الأذهان أن الإصابة بـ"كوفيد – 19" قد تسبب ضيق التنفس لفترة ما، وإذا كانت ضربات القلب أكثر تواترا، سيشعر المريض بضيق التنفس أكثر''.

وأشارت الطبيبة إلى أن تلك النصيحة لا تخص من عانوا من أشكال خطيرة من "كوفيد – 19" فحسب بل وجميع المرضى الذين أصابهم فيروس كورونا. وقالت:" من المستحسن أن يمتنع جميع المرضى بعد تعافيهم عن تناول المشروبات المذكورة لمدة شهرين أو 3 أشهر".

يذكر أن الحكومة الروسية قد سجلت 5 لقاحات وطنية أكدت كلها فاعليتها.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا