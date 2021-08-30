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علماء: اكتشاف متغير جديد "مقلق" من فيروس كورونا

الصحة

علماء: اكتشاف متغير جديد
Reuters
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أعلن فريق من العلماء في جنوب إفريقيا اكتشاف متغير جديد من فيروس كورونا "خلق عددا مقلقا من الطفرات"، وقادر على تخطي الأجسام المضادة.

وقال العملاء في ورقة بحثية إنه تم تحديد المتغير C.1.2. لأول مرة في مايو في مقاطعتي مبومالانغا وغوتنج بجنوب إفريقيا حيث تقع جوهانسبرغ والعاصمة بريتوريا، وبعد ذلك تم رصد هذا المتغير في سبعة بلدان أخرى في إفريقيا وآسيا وأوروبا ومنطقة أوقيانوسيا.

وأوضح العملاء أن هذا المتغير الجديد "له قابلية أكثر على الانتقال ومحاربة الأجسام المضادة".

وأضافوا: "متغير C.1.2. تطور من متغير C.1. الذي كان مسيطرا خلال الموجة الأولى من انتشار كورونا في جنوب إفريقيا في منتصف عام 2020".

المصدر: "بلومبيرغ"

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