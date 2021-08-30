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المعهد الروسي لأبحاث الإنفلونزا يكمل التجربة قبل السريرية للقاح خاص ضد فيروس كورونا

الصحة

المعهد الروسي لأبحاث الإنفلونزا يكمل التجربة قبل السريرية للقاح خاص ضد فيروس كورونا
Sputnik
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أكمل معهد "سمورودينتسيف" لأبحاث الإنفلونزا التابع لوزارة الصحة الروسية التجربة قبل السريرية للقاح خاص ضد فيروس كورونا.

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وقال مدير المعهد، دميتري ليوزنوف، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "أكملنا حاليا التجربة قبل السريرية وننوي تقديم وثائق للموافقة على إجراء تجارب سريرية للقاح ضد كورونا الذي كما نرى يجب أن يحمي من كورونا والإنفلونزا "A".

وأضاف: "آمل بأن تبدأ التجربة السريرية لهذا الدواء - إذا كان كل شيء على ما يرام بحلول بداية العام الجديد".

المصدر: تاس

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