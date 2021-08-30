المعهد الروسي لأبحاث الإنفلونزا يكمل التجربة قبل السريرية للقاح خاص ضد فيروس كورونا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r670
أكمل معهد "سمورودينتسيف" لأبحاث الإنفلونزا التابع لوزارة الصحة الروسية التجربة قبل السريرية للقاح خاص ضد فيروس كورونا.
وقال مدير المعهد، دميتري ليوزنوف، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "أكملنا حاليا التجربة قبل السريرية وننوي تقديم وثائق للموافقة على إجراء تجارب سريرية للقاح ضد كورونا الذي كما نرى يجب أن يحمي من كورونا والإنفلونزا "A".
وأضاف: "آمل بأن تبدأ التجربة السريرية لهذا الدواء - إذا كان كل شيء على ما يرام بحلول بداية العام الجديد".
المصدر: تاس
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.