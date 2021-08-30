ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الحمى الفيروسية في الهند والأطفال أكثر الضحايا

توفي ما لا يقل عن 12 طفلا خلال اليوم الماضي من حمى فيروسية غير معروفة في ولاية أوتار براديش شمال الهند. وبلغ العدد الإجمالي لضحايا الوباء 68 شخصا في المنطقة، 40 منهم من الأطفال.

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ونقلت وكالة "بي تي أي" عن السلطات الصحية في ولاية أوتار براديش، أن هذا العدد للوفيات تقريبي فقط. وذلك لأن إدارة الصحة المحلية لا تحصي المتوفين من الحمى في المستشفيات الخاصة والذين ماتوا في المنزل من دون التماس العناية الطبية.

يشار إلى أن المناطق الغربية من ولاية أوتار براديش أصبحت بؤرة للحمى الفيروسية. وتم تسجيل أكبر عدد من الأطباء المرضى في المناطق الريفية في مناطق أغرا وماثورا وفيروز آباد.

وبسبب الرطوبة العالية ودرجات الحرارة فوق المعدل الطبيعي، فإن عدد الحالات هناك يتزايد بسرعة. علاوة على ذلك، لا توجد في عدد من المناطق أماكن كافية لعلاج هؤلاء في المستشفيات والمصابون بأعراض الحمى الفيروسية، يضطر الأطباء إلى نقلهم من القرى إلى المدن ووضعهم في عيادات مخصصة لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

ويشير الأطباء الهنود في تحديد الأسباب الرئيسة لظهور وانتشار الحمى الفيروسية، إلى افتقار السكان لمعايير الصرف الصحي والنظافة، فضلا عن نقل المرض، البعوض الذي يتكاثر في المستنقعات والأنهار.

المصدر: تاس