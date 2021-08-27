طبيبة روسية توضّح لماذا يجب الامتناع عن تناول الكحول في عطلة نهاية الأسبوع

تشير الدكتورة مايا مدفيديفا، أخصائية علم النفس الأسري، إلى أن عادة تناول الكحول في نهاية أسبوع العمل، قد تؤدي إلى الإدمان وحرمان الشخص من السعادة الطبيعية.

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وتشير الأخصائية في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن الكثيرين يتناولون الكحول ليلة عطلة نهاية الأسبوع وخلالها. ولكن كلما ازداد عدد الأشخاص الذين "يرتاحون" بهذه الطريقة، يزداد عدد المدمنين.

وتقول، "هذا الإدمان خطير. لأنه عند إنتاج "هرمون الدوبامين "هرمون السعادة بواسطة الكحول، يحصل الجسم على إشارة: "لست بحاجة إلى الدوبامين الطبيعي. لأن الكحول سيساعدك على تعويضه". لذلك يبدأ الجسم في إنتاج كمية أقل من الدوبامين الطبيعي. ويستعيد الجسم هذه الإشارة ثانية عندما يشرب الشخص الكحول في نهاية كل أسبوع عمل، ما يؤدي إلى انخفاض هرمون السعادة الطبيعي أكثر فأكثر".

وتضيف، من أجل الخروج من هذه "الحلقة" المفرغة، يجب العودة إلى نقطة البداية، عندما لم تكن للشخص رغبة شديدة في تناول الكحول، لتذكر السبب أو الأسباب التي أجبرته على تناول الكحول، وجعلته يشعر بالراحة. كما يجب أيضا البحث عن الأحداث التي كانت في حياة هذا الشخص، وجعلته يشعر بالبهجة والسعادة. أي يمكن التخلص من عادة تناول الكحول في نهاية أسبوع العمل بخلق بديل له يجلب السعادة والبهجة للشخص".

المصدر: نوفوستي