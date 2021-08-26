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طبيبة روسية: يمكن أن يتأثر الجهاز العصبي حتى بعد "كوفيد-19" الخفيف

الصحة

طبيبة روسية: يمكن أن يتأثر الجهاز العصبي حتى بعد
Sputnik Evgeny Odinokov
صورة تعبيرية
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أعلنت الدكتورة ناتاليا بشينيجنايا، نائب مدير العمل السريري والتحليلي في المعهد المركزي لبحوث علم الأوبئة، أن "كوفيد-19" بأعراض خفيفة، يمكن أن يؤثر أيضا في الجهاز العصبي المركزي.


وتقول الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "تحصل أضرار في الجهاز المركزي العصبي عادة بعد الإصابة بالشكل الحاد لمرض "كوفيد-19"، ولكن لوحظت هذه الحالة عند الإصابة بـ "كوفيد-19" الخفيف أيضا".

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وتضيف موضحة، إذا دخل الفيروس عبر الأنف إلى الجسم، فسيكون قادرا على اختراق العصب الشمي، ومن ثم ينتشر في خلايا الجهاز العصبي المركزي.

وتقول، "ويمكن أن يدخل الفيروس إلى الجسم، عبر الحاجز الدموي الدماغي، من خلال العيوب الناتجة عن تلف في بطانة الأوعية الدموية في الدماغ، ومنها يصل إلى الدماغ".

ووفقا لها. يمكن أن يؤثر نقص الأكسجين (الجوع الأكسجيني)، الذي يحصل عند الإصابة بالشكل الحاد من "كوفيد-19"، والتخثرات المجهرية، وكذلك استجابة الجهاز المناعي، التي قد تسبب تلف الخلايا العصبية وتدمير غمد المايلين المحيط بالألياف العصبية، في عمل الدماغ.

المصدر: نوفوستي

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