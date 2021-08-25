صحيفة: الإدارة الأمريكية تخطط للسماح بإعطاء الجرعات المعززة من لقاحات كورونا

أفادت مصادر لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأن السلطات الأمريكية بصدد الموافقة على الجرعات المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بعد 6 أشهر من التطعيم بجرعتين.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية تدرس المعطيات من منتجي اللقاحات بشأن الجرعات المعززة بعد 6 أشهر، وذلك بعد أن كان هناك توجه للسماح بالجرعات المعززة بعد 8 أشهر من التطعيم الكامل.

وأضافت المصادر أن الموافقة على الجرعات الثالثة من لقاحات "فايزر" و"موديرنا" و"جونسون آند جونسون" من المتوقع أن تصدر في منتصف سبتمبر المقبل.

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وقالت إدارة بايدن والشركات المنتجة للقاحات، أن كمية الجرعات ستكون كافية لتقديم الجرعات المعززة، حيث اشترت الولايات المتحدة مليار جرعة من "فايزر" و"موديرنا".

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن البيت الأبيض وإدارة الأغذية والأدوية رفضا التعليق على الموضوع.

وكانت شركة "فايزر" الأمريكية قد قالت يوم الأربعاء، إنها طلبت من السلطات الصحية الأمريكية أن توافق على الجرعات المعززة من لقاحها، وقدمت معطيات إضافية للسلطات بهذا الخصوص.

ويأتي ذلك بعد أن حصل لقاح "فايزر" على الترخيص الكامل من السلطات الأمريكية يوم الاثنين، بينما لا تزال "موديرنا" بانتظار الترخيص الكامل، وتخطط "جونسون آند جونسون" لتقديم طلب الحصول على الترخيص الكامل في وقت لاحق، علما بأن السلطات الأمريكية منحت لتلك اللقاحات ترخيصا للاستخدام الطارئ.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية تعارض بشدة منح الجرعات المعززة من اللقاحات، لأن هناك العديد من البلدان في العالم التي لا تمتلك الكمية الكافية من اللقاحات لتوفير الجرعات الأولى والثانية للسكان.

واعتبرت المنظمة أن إعطاء الجرعات المعززة في الدول التي تمتلك كميات كبيرة من اللقاحات، أمر غير مناسب من الناحية الأخلاقية، ودعت لتوزيع اللقاحات بشكل "عادل".

المصدر: "وول ستريت جورنال"