روسيا تُدخل تعديلات على لقاحها ضد الإنفلونزا

أفاد ناطق باسم هيئة "روس بوتريب نادزور" الروسية للرقابة على حقوق المستهلكين بأن روسيا عدّلت العام الجاري لقاحها ضد الإنفلونزا.

وذلك عن طريق جعله يكافح سلالتين جديدتين لم تتداولا في روسيا سابقا.

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وقالت صحيفة "إزفيستيا" الروسية إن نشاط الإنفلونزا في روسيا كان متدنيا العام الماضي بسبب انتشار وباء فيروس كورونا، مع ذلك فإن المناعة ضد الإنفلونزا لم يتم تعزيزها.

وأوصت منظمة الصحة العالمية أن تغيّر بلدان العالم مكونات اللقاح ضد الإنفلونزا لتضم سلالتين متحورتين من فيروس الإنفلونزا (آ) لم تتداولا في وقت سابق.

وقد ضم اللقاح الثلاثي الروسي سلالتين متحورتين لفيروس (آ) وهما (Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09 و Cambodia/e0826360/2020 (H3N2)) وسلالة (Washington/02/2019) من فصيلة B. أما اللقاح الرباعي ضد الإنفلونزا فأضيفت إليه سلالة (Phuket/3073/2013) من فصيلة B.

وقالت رئيسة مختبر الوبائيات في معهد "غاماليا" للبيولوجيا المجهرية، يلينا بورتسيفا إنه من الصعب التنبؤ بظهور هذه السلالة أو تلك. إلا أن اللقاح الجديد يضمن الوقاية من طيف واسع من الأخطار.

يذكر أن رئيس مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية، ألكسندر غينسبورغ كان قد أعلن في وقت سابق عن احتمال اختراع لقاح مركب سيحمي ضد الإنفلونزا وفيروس كورونا في آن واحد.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا