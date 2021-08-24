طبيبة تكشف مادة غذائية غنية بمعدن أساسي للقلب

أعلنت الدكتورة أولغا كوروبليوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن حبوب الشعير المعالجة (الشعير اللؤلؤي)، هي أكثر الأطعمة فائدة للقلب والأوعية الدموية، لذلك يجب إضافتها إلى النظام الغذائي.

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وتشير الخبيرة، إلى أن هذه الحبوب تحتوي على نسبة عالية من عنصر الفوسفور الضروري للقلب والأوعية الدموية، ومينا الأسنان والنسيج العظمي.

وتقول، "بالإضافة إلى ذلك تحتوي هذه الحبوب على البوتاسيوم والكالسيوم والحديد وحمض ليسين الأميني الذي يحفز إنتاج الكولاجين، البروتين الذي يؤثر بصورة مباشرة في مظهر وصحة الجلد، لذلك يطلق على عصيدة حبوب الشعير "عصيدة الجمال".

وتشير الخبيرة، إلى أن 100 غرام من هذه الحبوب تحتوي على 1.1 غرام من الدهون فقط، ولا توجد موانع لتناول هذه الحبوب، باستثناء احتوائها على الغلوتين الذي لا يتحمله البعض.

وتقول، "المهم، عدم الإفراط بتناولها، لأن الشعير يشكل الغازات. لذلك لا ينصح باستخدامها في تغذية الأطفال دون الثالثة من العمر".

المصدر: نوفوستي