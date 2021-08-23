طريقة بسيطة لتخفيض مستوى الكوليسترول دون أدوية

أعلنت الدكتورة ديوردان كيسكينير، خبيرة التغذية التركية، أن التغذية الصحية وممارسة الرياضة، تسمحان بتخفيض مستوى الكوليسترول في الدم دون استخدام أدوية.





وتشير الخبيرة في حديث لصحيفة Sözcü، إلى أن هناك نوعين من الكوليسترول: كوليسترول "جيد" (HDL) و كوليسترول "ضار" (LDL) اللذين يجب أن يكونا متوازنين.

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وتضيف، لتخفيض مستوى الكوليسترول "الضار" ورفع مستوى الكوليسترول "الجيد" يجب ممارسة الرياضة بانتظام ومحاربة الوزن الزائد واتباع قواعد غذائية معينة. فمثلا يجب التقليل من تناول الدهون، وإعطاء الأفضلية للدهون غير المشبعة بدلا من الدهون المشبعة. كما يجب تجنب تناول الدهون الصلبة مثل السمن النباتي المهدرج والشحم. وتنصح الخبيرة بالإضافة إلى هذا، بعدم تناول اللحوم الدهنية والمعالجة والتقليل من تناول المقليات والمأكولات السريعة، وعند تناول الحليب ومنتجات الألبان يفضل أختيار أنواع قليلة الدسم. ومن الضروري الإكثار من شرب الماء بانتظام وتناول المواد الغنية بالألياف الغذائية.

وتؤكد الخبيرة التركية، على أنه يمكن تخفيض مستوى الكوليسترول الضار، من دون أدوية، بتناول مواد غذائية نباتية طبيعية، وتنصح بتناول الأطعمة التالية بانتظام: الشوفان، خبز الحبوب الكاملة، البقوليات (غنية بالألياف الغذائية). المكسرات بأنواعها الجوز واللوز والبندق. الأسماك. بذور الكتان (أوميغا-3). التفاح (الكوارتزين والبكتين). الثوم (الأليسين). البصل (كوارتزتين). الجريب فروت والكمثرى (البكتين). زيت الزيتون (الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة). الشاي الأخضر والأسود (مضادات الاكسدة).

المصدر: نوفوستي