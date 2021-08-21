عالم ينتبأ بموعد تراجع الوفيات بكورونا في روسيا

يرى سيرغي نيتيوسوف، نائب رئيس مختبر التكنولوجيا الحيوية وعلم الفيروسات بجامعة نوفوسيبيرسك بروسيا، أن نسبة الوفيات بكورونا في روسيا ستبدأ التراجع بعد أسبوعين من تراجع عدد الإصابات.

إقرأ المزيد

وشهدت روسيا في الأسابيع الأخيرة أكبر نسبة للوفيات بكورونا منذ بداية تفشي الجائحة. وكان عدد الوفيات بين المرضى يصل إلى 800 شخصا وأكثر من ذلك يوميا. ويرى العالم أن أحد أسباب نسبة الوفيات المرتفعة يعود إلى درجة الحرارة المرتفعة بشكل غير عادي في عدد من المناطق الروسية.

وذكر أن فترات الذروات السابقة في عدد الإصابات (مايو 2020 وديسمبر 2020 ويناير 2021) لم تكن مصحوبة بمثل هذا المعدل المرتفع من الوفيات، على الرغم من أن عدد المصابين بالفيروس كان أكبر في ذلك الوقت. ويعتقد أن الحرارة ساهمت في ذلك وأدت إلى تفاقم حالة المرضى.

وقال في حديثه لإذاعة "سبوتنيك": "كنت أنا في المستشفى مع حرارة 32 درجة بدون جهاز التكييف. إنه أمر صعب للغاية عندما تكون درجة الحرارة في الغرفة أعلى بكثير من درجة الحرارة المريحة، أي ما بين 22 و23 درجة، وعندما تكون درجة حرارتك كمريض تقل عن 38 درجة. لذلك أنا شخصيا على يقين من أن درجة الحرارة في الغرفة يمكن أن تساهم بشكل كبير في زيادة نسبة الوفيات".

كما يظن أن سببا آخرا لارتفاع معدل الوفيات قد يعود إلى طفرة "دلتا" من الفيروس.

وأضاف: "هناك تناقض في المعلومات: توجد نسبة الوفيات المرتفعة أم لا توجد. برأيي فإنه أيضا أمر ممكن".

ويرى العالم أن الحرارة تغادر معظم المناطق الروسية حاليا، مما يؤدي إلى تراجع عدد الإصابات، وسيؤدي في القريب العاجل إلى انخفاض عدد الوفيات.

وتابع: "يكون منحنى الوفيات دائما وراء منحنى الإصابات بأسبوع أو أسبوعين. لذلك، إذا بدأ معدل الإصابات في الانخفاض، فسوف ينخفض ​​معدل الوفيات في غضون أسبوع أو أسبوعين من هذه اللحظة".

المصدر: نوفوستي