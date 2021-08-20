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عالمة روسية تحدد 6 منتجات غذائية تفيد في استعادة الجسم لقواه بعد الإصابة بكورونا

الصحة

عالمة روسية تحدد 6 منتجات غذائية تفيد في استعادة الجسم لقواه بعد الإصابة بكورونا
AFP
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حدّدت العالمة الروسية المتخصصة في الأوبئة، مارغريتا بروفوتوروفا، المنتجات الغذائية التي تساعد على تقوية الجسم بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا.

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ولفتت الطبيبة المتخصصة في الأوبئة إلى ستة أنواع من المنتجات الغذائية المفيدة في فترة النقاهة من كورونا وهي:

- الخبز ومنتجات الدقيق والحبوب.

- البقوليات.

- الخضروات والفواكه، بمعدل 5 حصص على الأقل في اليوم.

- الأسماك الدهنية.

- منتجات الألبان المخمرة.

- المكسرات.

أما المنتجات الغذائية التي وُصفت بأنها لا تساعد على استعادة الجسم لقوته بعد التعافي من كورونا فهي الكافيار الأسود والأحمر، والنقانق.

المصدر: نوفوستي

 

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