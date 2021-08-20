عالمة روسية تحدد 6 منتجات غذائية ربما تفيد في استعادة الجسم لقواه بعد الإصابة بكورونا

حدّدت العالمة الروسية المتخصصة في الأوبئة، مارغريتا بروفوتوروفا، المنتجات الغذائية التي ربما قد تساعد على تقوية الجسم بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا.

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ولفتت الطبيبة المتخصصة في الأوبئة إلى ستة أنواع من المنتجات الغذائية المفيدة في فترة النقاهة من كورونا وهي:

- الخبز ومنتجات الدقيق والحبوب. - البقوليات. - الخضروات والفواكه، بمعدل 5 حصص على الأقل في اليوم. - الأسماك الدهنية. - منتجات الألبان المخمرة. - المكسرات.

أما المنتجات الغذائية التي وُصفت بأنها لا تساعد على استعادة الجسم لقوته بعد التعافي من كورونا فهي الكافيار الأسود والأحمر، والنقانق.

المصدر: نوفوستي