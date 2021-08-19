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مركز "غاماليا" يعلن عن تطوير نوع من لقاح "سبوتنيك V" معد خصيصا لسلالة "دلتا"

الصحة

مركز
Sputnik
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نقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" عن ألكسندر غينتسبيرغ، مدير مركز "غاماليا" الروسي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، أن المؤسسة طورت نوعا من لقاح "سبوتنيك V" مخصص لسلالة "دلتا".

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ولفت غينتسبيرغ على أنه من السابق لأوانه الحديث عن درجة فعالية هذا اللقاح، مضيفا "الجميع بدأ في تحضير لقاح على أساس تسلسل سلالة دلتا، ولا أحد بديهيا يستطيع أن يقول إنه سيكون الأفضل ضد هذه السلالة".

وأشار مدير مركز "غاماليا" الروسي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة إلى أن متحور "دلتا" من الفيروس التاجي يهيمن في كل مكان، وترتبط به معدلات الوفيات المرتفعة.

يشار إلى أن لقاح "سبوتنيكV" اعترف به، ويستخدم حتى الآن في أكثر من 70 دولة، يزيد إجمالي عدد سكانها مجتمعة عن 3.7 مليار شخص، وهو ما يقرب من نصف سكان الكوكب

ويتميز هذا اللقاح، الأول تسجيلا على مستوى العالم، بأن جرعاته لا تحتاج إلى وسائل تبريد لحفظها، ما جعله خيارا مناسبا في جميع أنحاء العالم.

المصدر: إنترفاكس

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