طبيب روسي يحذر من سلالة جديدة للفيروس التاجي المستجد

أعلن الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف، أن الفيروس التاجي المستجد مستمر في طفراته التي يصعب التنبؤ بها. ومع أن الأطباء يعرفون طرق انتشاره، إلا أنه لا يوجد إلى الآن عقار لعلاجه.



ويشير مياسنيكوف، إلى أن الشيء الوحيد المؤكد هو أن "كوفيد-19" جاء ليبقى. أي سيستمر في التحور، لأن هذه من خصائص الفيروسات، وعلى البشرية مواجهة السلالات الجديدة، حيث من المتوقع انتشار موجة من سلالة "بيتا" الجنوب إفريقية، التي تعد اللقاحات الحالية غير فعالة ضدها بالمستوى المطلوب.

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ويضيف مياسنيكوف، تحور الفيروس التاجي المستجد أبطا من تحور فيروس الإنفلونزا، ولكن هذه عملية مستمرة لا نهاية لها، وسوف تبقى وتنتشر السلالة الأكثر مقاومة للقاحات وذات سرعة انتشار عالية. لذلك "علينا جميعا التطعيم، لأنه لا يمكننا فعل أي شيء آخر".

ويضيف، بالطبع التطعيم لن يخلص البشرية من المرض الخطير، ولكنه سيخفض معدل الوفيات وحالات المرض الشديدة. لذلك بالذات يجب التوقف عن نشر التقارير اليومية عن الإصابات والوفيات بسبب "كوفيد-19"، والقبول بالأمر الواقع والاستمرار في العيش.

ويشير مياسنيكوف، إلى أن فعالية لقاح "سبوتنيك V" ولقاح بفايزر ضد متغير "ألفا" هي 90 بالمئة وضد متغير "بيتا" 70 بالمئة، وفعالية لقاح استرازينكا هي 70 بالمئة و40 بالمئة على التوالي. ولكي ينتج الجسم أجساما مضادة لمتغير "دلتا" يجب استخدام جرعتي اللقاح كليهما، لأن جرعة واحدة غير كافية.

المصدر: فيستي. رو