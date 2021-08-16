عالم روسي يتوقع ظهور طفرة جديد للفيروس التاجي المستجد

يتوقع الدكتور يفغيني تيماكوف، أخصائي الأمراض المعدية، ظهور طفرة جديدة للفيروس التاجي المستجد في فصل الخريف.

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ويشير الخبير في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن جائحة "كوفيد-19" بدأت تدريجيا تتراجع. ولكن فيروس SARS-CoV-2 المسبب لها لا يزال منتشرا في غالبية البلدان. ويستمر تسجيل سلالات جديدة من الفيروس التاجي المستجد، وقد يكون الخريف القادم هو الوقت المناسب لظهور الطفرة التالية.

ويقول تيماكوف، ""تحدث طفرات الفيروس التاجي المستجد الرئيسية في الخريف. وبعد ظهور طفرة جديدة، تحتاج لكي "ترفع رأسها" وتسبب زيادة في الإصابات، إلى فترة 4-5 أشهر على ظهورها".

ويضيف، فإذا ظهرت في الخريف طفرة جديدة، فسوف نشعر بتأثيرها في ربيع عام 2022 المقبل.

ويقول، "أتوقع أن تزداد الإصابات في شهر سبتمبر، وتستقر الأوضاع في ديسمبر، أي أن الإصابات تبقى ولكن ليس بمستوى حرج للرعاية الصحية. ولاحقا في الربيع ستعتمد الأوضاع على سلالة الفيروس التاجي المستجد الجديدة".

ويضيف الخبير، يعتبر التطعيم في الوقت الحاضر، الوقاية الأكثر فعالية ضد الفيروس التاجي المستجد. لذلك ينصح الجميع بالتطعيم لتجنب الإصابة المحتملة في شهر سبتمبر.

المصدر: نوفوستي