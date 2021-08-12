فعالية "سبوتنيك V" ضد سلالات "كوفيد-19" مقارنة بلقاحات أخرى معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية

اقترح صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) أن تبدأ شركة الأدوية الأمريكية فايزر تجارب مشتركة مع "سبوتنيك لايت" كلقاح معزز ضد "كوفيد-19".

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وورد في تغريدة نشرها صندوق الاستثمار المباشر الروسي: "تظهر زيادة حالات دلتا في الولايات المتحدة وإسرائيل أن لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) تحتاج إلى معزز غير متجانس لتقوية وإطالة الاستجابة المناعية. وسبوتنيك V نهج رائد في المزج والمطابقة، وأظهرت تجارب مجمعة فعالية بنسبة 83.1% ضد متحور دلتا".

وتابعت التغريدة: "تقدم صندوق الاستثمار المباشر الروسي اليوم لشركة فايزر لبدء التجربة مع سبوتنيك لايت كمعزز".

ويشار إلى أن "سبوتنيك V" هو الأول في العالم الذي قدم تجربة مجمعة لأسترازينيكا في نوفمبر 2020، برعاية مشتركة لتجارب المزيج والمطابقة مع أسترازينيكا وموديرنا وسينوفارم.

ووفقا لبيان رسمي، تؤكد البيانات التي جمعتها وزارة الصحة أن "سبوتنيك V" لا يزال وقائيا ضد المتغيرات المكتشفة حديثا ويحتفظ بواحد من أفضل معايير السلامة والفعالية.

Delta cases surge in US & Israel shows mRNA vaccines need a heterogeneous booster to strengthen & prolong immune response.#SputnikV pioneered mix&match approach, combo trials & showed 83.1% efficacy vs Delta.

Today RDIF offers Pfizer to start trial with Sputnik Light as booster pic.twitter.com/BTZEhyhWWw — Sputnik V (@sputnikvaccine) August 11, 2021

BREAKING: Today is 1 year since world’s 1st #COVID vaccine was registered in Russia. It is now authorized in 69 countries with population of over 3.7 bn people. Check out the latest data from #SputnikV real-world use showing its highest safety & efficacy pic.twitter.com/KZpxHy3Wsa — Sputnik V (@sputnikvaccine) August 11, 2021

ونشرت وزارة الصحة الروسية أيضا بيانات حول فعالية "سبوتنيك V" ضد متغير دلتا، وكان اللقاح فعالا بنسبة 83.1%. وقال بيان صندوق الاستثمار المباشر الروسي إن "سبوتنيك V" فعال بنسبة 94.4% في منع دخول المستشفيات مع انخفاض 18 مرة في مخاطر دخول المستشفى.

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وعلاوة على ذلك، تُظهر البيانات التي وقع الحصول عليها أثناء التطعيمات الجماعية في الأرجنتين والبحرين والمجر والمكسيك وروسيا وصربيا والفلبين والإمارات العربية المتحدة عدم وجود آثار سلبية خطيرة (مثل التهاب عضلة القلب). في العديد من البلدان التي تُستخدم فيها لقاحات متعددة، أظهر اللقاح الروسي أنه يتم تنفيذه بأفضل معايير السلامة والفعالية.

ووجدت وزارة الصحة الإماراتية، على سبيل المثال أن "سبوتنيك V" لديه فعالية بنسبة 97.8% ضد "كوفيد-19"، مع فعالية ضد الحالات الشديدة بنسبة 100%.

وفي المجر، وهي أول دولة في الاتحاد الأوروبي توافق على "سبوتنيك V"، أظهر بحث حكومي رسمي، وإن كان بناء على عينة صغيرة نسبيا، أن اللقاح الروسي لديه أفضل سجل سلامة وفعالية لجميع اللقاحات المسجلة من قبل السلطات.

وفي المقابل، نشر موقع MedRxiv العلمي نتائج دراسة أجراها علماء أمريكيون حول فعالية اللقاحات من موديرنا وفايزر في الفترة من يناير إلى يوليو 2021، والتي انتشرت خلالها سلالات "ألفا" و"دلتا" من عدوى فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

Mayo Clinic study shows efficacy of Pfizer vaccine dropping to 42% against #Delta variant in July, while Moderna vaccine showed 76% efficacy.

👇https://t.co/5b3oJT5Y8i — Sputnik V (@sputnikvaccine) August 11, 2021

وكشفت النتائج أن كلا العقارين أظهرا فعالية تقدر بنسبة 86% و76% على التوالي، ومع ذلك، في يوليو، على خلفية ارتفاع مستوى انتشار سلالة "دلتا"، انخفضت فعالية هذه اللقاحات إلى 76% و42% على التوالي.

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وأفاد صندوق الاستثمار المباشر الروسي أن الفعالية الوبائية للقاح "سبوتنيك V" ضد سلالة دلتا بلغت 83.1%، وكان اللقاح قادرا أيضا على منع دخول المصابين إلى المستشفيات في 94.3% من الحالات.

إلى جانب ذلك، شرح مدير مركز الأبحاث لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة أن لقاح "سبوتنيك V" جيد لأنه يشكل استجابة لبروتين "سبايك" (S ) للفيروس التاجي في العديد من الحالات التوافقية، على عكس لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال.

وتوفر لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) استجابة مناعية قوية، ولكن ضد عدد محدود جدا من المتغيرات المستضدية. ويعطي "سبوتنيك V" استجابة موحدة لعدد كبير جدا من المتغيرات المستضدية، وهذه إحدى مزاياها الرئيسية".

وفي الوقت الحالي، تمت الموافقة على "سبوتنيك V" في 69 دولة مع إجمالي عدد سكان يتجاوز 3.7 مليار شخص، ما يقارب نصف سكان العالم.

وحقيقة أن الجرعات لا تحتاج إلى الاحتفاظ بها في مخزن التجميد العميق جعلت "سبوتنيك V" خيارا شائعا في جميع أنحاء العالم.

وقد نال اللقاح ثناء دوليا، حيث حددت المجلات العلمية الغربية الرائدة، مثل The Lancet وNature أن اللقاح آمن وفعال ضد "كوفيد-19".

NEW—Interim analysis of Russian #COVID19#vaccine phase 3 trial involving nearly 20,000 participants suggests a two-dose regimen has an efficacy of 91.6% against symptomatic #COVID19. No serious adverse events were deemed to be associated with vaccination. https://t.co/40sM7f2nbSpic.twitter.com/Hzrs34uCWr — The Lancet (@TheLancet) February 2, 2021

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وأبرم صندوق الاستثمار المباشر الروسي شراكات إنتاج مع أكثر من 20 شركة في 14 دولة، بما في ذلك الشركات المصنعة الرائدة في الهند والصين وكوريا الجنوبية والأرجنتين والمكسيك ودول أخرى.

وذكر صندوق الاستثمار المباشر الروسي أن لقاح "سبوتنيك لايت" ذا الجرعة الواحدة، يُظهر أيضا نتائج أمان وفعالية عالية في الأرجنتين، جنبا إلى جنب مع لقاحات أسترازينيكا وسينوفارم وموديرنا.

ويشار إلى أن "سبوتنيك لايت" هو المكون الأول لـ"سبوتنيك V" (النمط المصلي للفيروس الغدي البشري المؤتلف رقم 26 (rAd26).

وعلى وجه الخصوص، أظهرت بيانات من وزارة الصحة في مقاطعة بوينس آيرس أن "سبوتنيك لايت" ساعد في استنباط أجسام مضادة في 94% من الذين تم تطعيمهم ووفر استجابة مناعية قوية.

وقالت مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ماريانجيلا سيماو، الأربعاء 11 أغسطس، إن لقاح "سبوتنيك V"، يمكن أن توافق عليه منظمة الصحة العالمية بحلول منتصف سبتمبر.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي أن "سبوتنيك V يخضع لإجراءات قانونية"، مشيرة إلى أنه يجري النظر في إدراج اللقاح الروسي في آلية COVAX التي طورتها منظمة الصحة العالمية لتحقيق التوزيع المتكافئ للقاحات حول العالم.

وتابعت: "لا تزال المواعيد غير مؤكدة لاستكمال العملية، لكننا نتوقع أن يحدث ذلك بحلول منتصف سبتمبر".

المصدر: RT +business standard