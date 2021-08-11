في الذكرى الأولى لتسجيل لقاح "سبوتنيك V".. معلومات شاملة وتفصيلية من المطور

أعلن ألكسندر غينتسبيرغ، مدير معهد غاماليا الروسي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة، أن لقاح "سبوتنيك V" الذ طوره مركزه، فعال ضد جميع سلالات الفيروس التاجي المعروفة حاليا.

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ولفت غينتسبيرغ إلى أن أكثر من 40 مليون جرعة من هذا اللقاح دخلت التداول العام.

وقال مدير معهد غاماليا الروسي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة في تصريح صحفي: "كما تظهر تجربة التداول المدني، فإن اللقاح آمن تماما وفعال للغاية. إنه فعال ليس فقط ضد تلك السلالات التي تم تحضيره ضدها مباشرة، ولكن أيضا ضد السلالات العديدة التي ظهرت مؤخرا وتهاجمنا باستمرار".

وأعرب غينتسبيرغ عن أمله في أن يستمر اللقاح بنفس الفعالية وأن يحصن، على حد سواء، المواطنين الروس وسكان تلك البلدان التي يجري التطعيم فيها بهذا اللقاح.

وشدّد مدير معهد غاماليا الروسي على أن ردود الفعل غير المرغوب فيها التي يمكن أن تحصل بعد مرور بعض الوقت عقب التطعيم بلقاح "سبوتنيك V مستبعدة، موضحا أنه "استنادا إلى الطريقة التي جرى بها تصميم سبوتنيك V ، يتم استبعاد هذه (المضاعفات السلبية المتأخرة). كما قلت مرارا وتحدث زملائي المطورون في مناسبات عديدة، فإن سبوتنيك V ليس لقاحا حيا".

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وأشار غينتسبيرغ إلى أن التطعيم يجري لدى النساء الحوامل بشكل طبيعي، مؤكدا أنه لا يؤثر على الأطفال بأي شكل من الأشكال، باستثناء أن الأجسام المضادة، التي تتشكل لدى الأم الحامل نتيجة للتطعيم، تنتقل إلى المولود، وأن "هذه (الأجسام المضادة التي تم الحصول عليها من الأم) هي الحماية الوحيدة لحديثي الولادة، على الأقل ما يصل إلى 6-7 أشهر، ما يسمح بالأمل بأن هذا هو الحال في الواقع، وأن الأجسام المضادة للأم تحميه من العدوى المحتملة لكوفيد".

وكشف غينتسبيرغ في تصريحه أن أكثر من 40 مليون جرعة من سبوتنيك V، دخلت التداول المدني منذ تسجيل العقار، مشيرا إلى أن إنتاج لقاح سبوتنيك يجري حاليا في أربع شركات على الأقل، وتحت سيطرة الهيئة الفدرالية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك ومركز غاماليا، بـ 18 معيارا أساسيا، لضمان جودتها العالية.

الجدير بالذكر أن اليوم 11 أغسطس، يصادف مرور عام على تسجيل عقار "سبوتنيك V" في روسيا، وهو أول لقاح مسجل رسميًا في العالم ضد فيروس كورونا.

يشار أيضا إلى أن لقاح "سبوتنيك V"، بدأ تصديره إلى دول أخرى في نهاية عام 2020 مع تسليم شحنات إلى بيلاروس.

وحتى أغسطس 2021، تمت الموافقة على "سبوتنيك V" في 69 دولة ومنطقة يبلغ إجمالي عدد سكانها أكثر من 3.7 مليار شخص، فيما يجري التطعيم بهذا اللقاح في أكثر من 50 دولة.

المصدر: تاس