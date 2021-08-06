كوريا الجنوبية.. الاعتراف لأول مرة بمساعدة تمريض أصيبت بالشلل بعد التطعيم بكونها ضحية لكارثة صناعية

في أول سابقة، اعترفت السلطات المختصة في كوريا الجنوبية باعتبارمساعدة تمريض أصيبت بالشلل بعد التطعيم ضد فيروس كورونا، ضحية لكارثة صناعية.

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وخلصت وكالة خدمة تعويضات ورعاية العمال الحكومية، التابعة لوزارة العمل بكوريا الجنوبية، إلى أن مساعدة التمريض يجب أن يكون لها الحق في الحصول على مزايا حكومية مختلفة وتعويضات مالية بموجب قانون تأمين التعويض عن حوادث العمل ، مشيرة إلى أن ظروفها الصحية مرتبطة ارتباطا وثيقا بوظيفتها.

وكانت الضحية التي لم يتم الكشف عن اسمها، قد عانت من ضعف النظر والشلل بعد تطعيمها بلقاح "أسترازينيكا" في 12 مارس الماضي، وجرى تشخيص حالتها في وقت لاحق على أنها إصابة بالتهاب الدماغ والنخاع الحاد، وهو مرض نادر من أمراض المناعة الذاتية.

وقالت الوكالة الحكومية الكورية الجنوبية المختصة بالتعويضات، إن الممرضة المساعدة حصلت على اللقاح خلال ساعات العمل "امتثالا لتوصيات رب العمل"، مضيفة في السياق أنها "كانت ستواجه وضعا صعبا في مكان عملها، لو لم تتلق التطعيم".

وأفادت هذه الوكالة التابعة لوزارة العمل بأن الضحية "لم تكن سابقا تعاني من أمراض مزمنة أو وراثية يمكن أن تُحدث مشاكل، ويبدو أن هناك علاقة سببية معقولة بين الآثار الجانبية والتطعيم باللقاح".

المصدر: يونهاب