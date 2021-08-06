المنظم الصحي البرازيلي ينفي وضع شروط جديدة لاستيراد لقاح "سبوتنيك V"

أعلنت وكالة الرقابة الصحية البرازيلية أنها لم تضع قواعد جديدة لاستيراد لقاح "سبوتنيك V" الروسي، الأمر الذي تحدث عنه حكام ولايات في شمال شرق البلاد كسبب لتجميد عقود التوريد.

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وقالت الهيئة البرازيلية المنظمة في بيان على موقعها الإلكتروني: "مع السماح باستيراد اللقاح سبوتنيك V في حالات استثنائية، تم وضع 22 شرطا للمستوردين لسد الثغرات الموجودة في المعلومات حول أبعاد الجودة والسلامة وفعالية اللقاح من أجل ضمان إمكانية الاستخدام الخاضع للمراقبة والآمن والفعال للقاح سبوتنيك V في البرازيل. تصرح الوكالة بأنها لم تضف أي شروط غير تلك المنصوص عليها في قرار السماح باستيراد لقاح سبوتنيك V".

وكان حكام الولايات الشمالية الشرقية من البرازيل، الذين سعوا جاهدين لاستيراد سبوتنيك V لأكثر من ستة أشهر، قد أعلنوا في وقت سابق أنهم جمدوا الاتفاق على شراء هذا اللقاح "بسبب القيود الجديدة التي فرضتها الوكالة الوطنية للرقابة الصحية".

يُذكر أن الوكالة الوطنية للرقابة الصحية البرازيلية كانت أصدرت في 4 يونيو تصريحا لاستيراد واستخدام اللقاح الروسي الذي طوره معهد غاماليا، بما يحد من حجم الدُفعات الأولى، الكافية لتحصين 1٪ من سكان الولايات المستوردة.

يشار إلى أن الموافقة على استخدام لقاح "سبوتنيك" تمت حتى الآن في 69 دولة في العالم، يبلغ إجمالي عدد سكانها أكثر من 3.7 مليار نسمة، فيما يحتل هذا اللقاح الروسي، المرتبة الثانية في العالم من ناحية عدد الموافقات التي حصل عليها من المنظمين الحكوميين.

وفي وقت سابق أفاد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومركز أبحاث "غاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة بأن فعالية لقاح سبوتنيك V، بعد تحليل بيانات 3.8 مليون روسي تم تطعيمهم به، بلغت 97.6٪ ، وهي أعلى من البيانات التي نشرتها سابقا المجلة الطبية "لانسيت" والتي نصت على 91.6%.

ويتعاون الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة بنشاط مع أكثر من 14 دولة في إنتاج اللقاحات الروسية في الخارج، بما في ذلك في الهند والصين والبرازيل والمكسيك ومصر وإيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية والأرجنتين وكازاخستان وبيلاروس وصربيا وتركيا وفيتنام، وغيرها.

كما انطلق قبل أيام إنتاج لقاح "سبوتنيك V" في أوزبكستان، وشهدت الأسابيع الأخيرة تصنيع أول دفعة من اللقاح الروسي في فيتنام، وإنتاج دفعات تجريبية في إيران والمكسيك ومصنع لشركة "MOREPEN LABORATORIES" في الهند، التي بدأت شركات أخرى فيها إنتاج "سبوتنيك V" في وقت سابق من هذا العام.

إلى ذلك، أبرم الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة في يونيو اتفاقية بشأن بناء مصنع لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" في البحرين، وتجري بنجاح المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V" في 4 دول هي بيلاروس والإمارات والهند وفنزويلا، فيما بدأت عمليات التطعيم بـ"سبوتنيك V" في أكثر من 50 دولة في 4 قارات.

المصدر: نوفوستي