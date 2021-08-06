طبيبة تكشف تضرر الدماغ نتيجة الإصابة بـ "كوفيد-19"

كشفت الدكتورة زهرة بافلوفا، أخصائية الغدد الصماء في مستشفى جامعة موسكو، الأعراض التي يعاني منها المريض بعد التعافي من "كوفيد-19" وتتطلب استشارة أخصائي الأمراض العصبية.

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وتشير الأخصائية، إلى أن الفيروس التاجي المستجد بالإضافة إلى الرئتين والأوعية الدموية، يهاجم أيضا الجهاز العصبي المركزي، وهذه المسألة يشعر بها الشخص المتعافي من المرض بنفسه.

وتقول، ومن هذه الأعراض، "تدهور وضعف الذاكرة والشعور "بضبابية" في الدماغ وانخفاض الوظائف الإدراكية، وعدم القدرة على تنفيذ مهامه كالسابق، وعدم القدرة على التركيز".

وتضيف، إذا أصبحت هذه "الضبابية" حالة مستمرةـ فيجب استشارة أخصائي الأمراض العصبية.

ووفقا لها، يمكن أن يشير الصداع المستمر، إلى وجود مشكلة في الجهاز العصبي المركزي.

وتقول، "كانت عندي مريضة تعاني من الصداع. اعتقدنا في البداية أنها مصابة بورم في الدماغ. ولكن اتضح لاحقا أن هذا اعتقاد خاطئ، مع أنها تعاني من الصداع عدة أشهر مستمرة. ولكن اتضح أنها تعاني من تلف كبير في الدماغ".

وتضيف بافلوفا، لذلك بعد التعافي من "كوفيد-19"، إذا شعر الشخص بصداع مستمر وضعف عام ويصعب عليه التركيز وحل مشكلات ما بسرعة، عليه استشارة أخصائي أمراض الأعصاب، وكلما فعل ذلك أسرع يكون أفضل.

المصدر: نوفوستي