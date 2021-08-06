عالمة أوبئة تحذر من الإصابة بنوبة قلبية وجلطة دماغية بعد "كوفيد-19"

حذرت أنتونينا بلوسكاريوفا، نائبة مدير العمل السريري في المعهد المركزي للبحوث العلمية في هيئة حماية حقوق المستهلك بروسيا، من مخاطر الإصابة بنوبة قلبية وجلطة دماغية بعد "كوفيد-19".

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وتقول الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "يمكن أن تحدث نتيجة الإصابة بمرض "كوفيد-19"، تغيرات لا رجعة فيها في الرئتين (تليف)، واحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية، التي يمكن أن تجعل المريض شخصا معاقا".

وتشير بلوسكاريوفا، إلى أن بعض المرضى الذين أصيبوا بعدوى الفيروس التاجي المستجد، بغض النظر عن رقودهم في المستشفى أم لا، يحتفظون لفترة طويلة بأعراض مختلفة، مثل متلازمة الوهن ومشكلات في الجهاز التنفسي مثل السعال. ولكن معظم هذه الأعراض تزول فيما بعد.

المصدر: وفوستي