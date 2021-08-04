عادة يومية بسيطة ومجانية مرتبطة بعمر أطول!

قد يبدو سبب عيش بعض الناس عمرا أطول من غيرهم، أمرا غامضا في الأساس، لكن العلم يستمر في الكشف عن المسارات المؤدية إلى العمر المديد.

ويقول الخبر السار إن العديد من العادات التي تؤدي إلى حياة مديدة تكون غالبا غير مكلفة. وفي الواقع، اقترحت الأبحاث المنشورة في مجلة Frontiers in Aging Neuroscience، طريقة مجانية لتحقيق طول العمر، من خلال الحفاظ على أنماط النوم المنتظمة.

وسعى الباحثون إلى توصيف أنماط النوم والملف الكيميائي الحيوي للأفراد الأكبر سنا ومقارنتها بالشباب وكبار السن.

وأجريت سلسلة من الاختبارات طوال فترة الدراسة، مثل تخطيط النوم، وتسمى أيضا دراسة النوم (اختبار شامل يستخدم لتشخيص اضطرابات النوم) واختبارات الدم لتقييم مستويات الكوليسترول.

وتبين أن المجموعة الأكبر عمرا حافظت على جداول منتظمة صارمة للنوم والاستيقاظ وقدمت أيضا مستويات أعلى من الكوليسترول HDL ومستويات منخفضة من الدهون الثلاثية مقارنة بالبالغين الأكبر سنا.

كما أن كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة مادة موجودة بشكل طبيعي في الجسم، ويمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

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وبالمثل، فإن الدهون الثلاثية هي نوع من الدهون الموجودة في الدم، والتي تعد علامة مهمة على صحة القلب.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية في الدم إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

لذلك، تشير النتائج إلى أن أنماط النوم المنتظمة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب - القاتل الرئيسي في جميع أنحاء العالم.

وخلص الباحثون إلى أن "هذه النتائج بالاقتران مع ملف الدهون المفضل، تساهم في تقديم أدلة على أهمية النوم وتنظيم التمثيل الغذائي للدهون في الحفاظ على طول العمر لدى البشر".

ويُعرف ملف تعريف الدهون بأنه فحص دم يمكنه قياس كمية الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم.

كيفية الحفاظ على أنماط النوم المنتظمة

يُعتقد عموما أن معظم البالغين يحتاجون ما بين ست إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة.

وتقترح NHS العديد من الطرق للاسترخاء:

• الحمام الدافئ (وليس الساخن) سيساعد جسمك على الوصول إلى درجة حرارة مثالية للراحة.

• كتابة قوائم "المهام" لليوم التالي يمكن أن تنظم أفكارك وتصفية ذهنك.

• تساعد تمارين الاسترخاء، مثل تمارين اليوغا الخفيفة، على استرخاء العضلات.

• قراءة كتاب أو الاستماع إلى الراديو يريح الذهن من خلال تشتيت انتباهه.

• تجنب استخدام الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو غيرها من الأجهزة الإلكترونية لمدة ساعة أو نحو ذلك قبل الذهاب للنوم، لأن الضوء المنبعث من الشاشة على هذه الأجهزة قد يكون له تأثير سلبي على النوم.

المصدر: إكسبريس